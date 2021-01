Il y a 2 semaines, le concert en ligne de RBD a battu des records en devenant le flux en direct latin le plus vendu de 2020, cependant, tout n’était pas du miel sur des flocons.

La chanteuse Anahi, a confirmé les rumeurs sur son infection de covid-19 via votre compte Instagram, où il a assuré que malgré des mesures extrêmes de sécurité et de santé, il était infecté.

Heureusement, il a clarifié le sien Anahí, Elle n’a pas présenté de problème majeur, car heureusement elle est asymptomatique, malgré son mari Manuel Velasco Coello Il a fallu une peur terrible car sa santé était un peu compromise.

De même, le chanteur a assuré que cette contagion s’est produite lors du concert de RBD, car c’est le seul endroit où elle a été entourée de gens:

Je l’ai en effet attrapé au concert. Dans l’hommage à RBD «…» Une personne très proche est arrivée avec contagion sans le savoir et m’a infecté (seulement moi). De nombreux tests et protocoles ont été effectués et celui qui a le plus insisté sur le fait que c’était moi, mais quand même, nous étions confrontés à un virus terrible et inconnu ”, le célèbre publié dans l’une d’elle. Histoires de Instagram.