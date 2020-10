Anahí confirme le lancement d’une nouvelle musique à la réunion RBD | Réforme

La belle chanteuse et actrice Anahi Il a parlé de la réunion attendue du groupe RBD et a également révélé qu’ils vont créer un nouveau contenu musical, quelque chose que peu de gens attendaient probablement mais maintenant qu’ils veulent entendre.

C’était en 2008 quand RBD a décidé de dire au revoir aux scènes et maintenant, après plusieurs années, ils ont annoncé leur réunion qui a réussi à vendre plus de 100000 billets pour l’événement dans le monde entier qui se déroulera en streaming le 26 décembre.

Cependant, ce qui a le plus retenu l’attention de millions de fans, c’est que lors de cet événement, les fans pourront entendre de la nouvelle musique.

En réalité, Anahi Elle était chargée d’annoncer la nouvelle lors d’une interview que j’ai menée pour l’émission du matin “Hoy”, où elle a souligné que l’absence de Dulce María et Alfonso Herrera ne sera pas un obstacle pour RBD à présenter de nouvelles musiques et ainsi confirmer leur retour aux spectacles.

Nul doute que le retour du groupe a provoqué un tollé parmi ses adeptes, puisque en quelques heures à peine l’annonce des retrouvailles, intitulées «Ser o Parecer», plus de 100 000 billets ont été vendus dans le monde.

Très contente Anahi a révélé quelques détails de cet événement comme celui que les membres de RBD ont préparé de nombreuses surprises qui laisseront sûrement tout le monde impressionné, dont la nouvelle sortie musicale à la fin du mois de novembre prochain.

Quand ils m’invitent à faire ça, j’ai dit «j’entre» parce que pour moi, RBD est quelque chose de très spécial. Au début, nous étions tous les six comme si nous voyions comment cela pouvait être et tel, puis Poncho a décidé de ne pas participer et ensuite Dulce nous a parlé de sa grossesse “.

De plus, la belle chanteuse en a profité pour préciser qu’il n’y avait pas de différences entre Dulce María et Maite Perroni comme on le pensait, cependant, elle a souligné que Dulce María était celle qui était le plus sollicitée pour cette réunion mais ses réponses étaient toujours négatives à cause de qui ne sera pas présente ce 26 décembre prochain.

Je vais vous dire quelque chose, Dulce ne va pas me laisser mentir, si quelqu’un lui donnait un bidon, que je me sentais même désolé à la fin parce que vingt messages et notes vocales, parce que mes audios ont duré 3 minutes, essayant de voir comment la convaincre, comment faire, mais il faut comprendre s’il ne veut pas ou ne peut pas en ce moment, c’est très respectable, je suis une maman », dit-il.

De cette façon Anahi Il a assuré qu’il regrette beaucoup et qu’il lui manquera ses compagnons Dulce et Poncho Herrera, qui ne participeront pas aux retrouvailles, elle parce qu’elle est enceinte et lui parce que malheureusement il ne le voulait pas.

Dulce María a déclaré à travers son compte Instagram officiel et dans plusieurs interviews que sa participation à RBD Cela ne pouvait pas être, car elle voulait consacrer son temps à être mère, car c’était un rêve qu’elle poursuivait depuis 2019, mais ce n’est qu’à cette période de pandémie qu’elle pourrait réellement prendre le temps d’essayer de devenir mère. , quelque chose qui la rend très heureuse.

Cependant, la célèbre actrice a commenté qu’elle, Maite, Christian et Christopher ont eu une très bonne connexion en travaillant sur tous les détails du concert virtuel qui sera sûrement un succès.

Il ne fait aucun doute que la réunion de RBD C’est l’un des événements les plus attendus de toute l’année dans le monde du divertissement en Amérique latine.

Et bien que de nombreux fans s’attendaient à des retrouvailles où tous les membres du groupe étaient impliqués, malheureusement cela ne pouvait pas l’être mais il est presque certain que la nostalgie et la joie ne manqueront pas au sein de l’événement attendu.

