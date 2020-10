Après avoir publié de belles versions de rechange de NES, SNES et Sega Genesis, Analogue a maintenant jeté son dévolu sur la bibliothèque de matériel old-school de NEC. Aujourd’hui, la société a dévoilé l’Analogue Duo, une console prenant en charge une vaste gamme de matériel, notamment le TurboGrafx-16, le PC Engine, le SuperGrafx, le CD TurboGrafx, le CD-ROM PC Engine et le CD-ROM Super Arcade. Son lancement est prévu en 2021 pour 199,99 $.

«Malheureusement, ils n’ont jamais été proches de l’amour qu’ils méritent», déclare Christopher Taber d’Analogue à propos des consoles de NEC. «Je dirais que ce sont probablement les plus grands systèmes de jeux vidéo sous-estimés. Analogue Duo est conçu pour être le moyen ultime d’explorer presque toute l’histoire de NEC, et pour la plupart des gens, ce sera leur première introduction à cette partie de l’histoire du jeu vidéo.

Afin de jouer à tous vos anciens jeux, le Duo dispose d’un emplacement de cartouche d’origine, de ports de contrôleur et d’un lecteur de CD, ce qui signifie qu’il est compatible avec les HuCards classiques (également connues sous le nom de TurboChips) sans restrictions régionales. Le Duo prend en charge les contrôleurs sans fil via Bluetooth – chaque contrôleur 8bitdo est compatible avec la console – ainsi que les manettes de jeu USB filaires, et émet des vidéos jusqu’à 1080p. Il mesure 38 millimètres de long, 168 mm de large et 47 mm de haut. Il sera également disponible en deux couleurs, noir et blanc.

Comme pour le matériel analogique précédent, la société affirme que le Duo est construit sans utiliser d’émulation. Voici comment l’entreprise le décrit:

Nous préservons l’histoire avec du matériel FPGA. Duo est conçu avec une compatibilité inégalée. La fonctionnalité de base de chaque système est directement intégrée à un Altera Cyclone V, un FPGA sophistiqué. Nous avons passé des milliers d’heures à concevoir chaque système via FPGA pour une précision absolue. Contrairement aux systèmes d’imitation et d’émulation qui criblent le marché aujourd’hui, vous vivrez toute l’ère NEC sans compromis. Duo est conçu pour préserver l’histoire du jeu vidéo, avec le respect qu’il mérite.

Bien que l’entreprise ait beaucoup d’expérience dans la construction de ces types de consoles, Taber affirme que le Duo représentait un défi unique.

«Duo est le premier système basé sur CD que Analogue a lancé (et le premier système de jeu vidéo basé sur CD jamais sorti dans l’histoire), nous devions donc aborder les choses un peu différemment au niveau matériel pour le support CD et HuCard», explique-t-il. «Il s’agissait principalement de concevoir le matériel pour accueillir tous les différents systèmes et formats en termes de conception industrielle.»

Le nouvel appareil n’est pas non plus le seul matériel dont Analogue dispose. La société a précédemment annoncé le magnifique Analogue Pocket, qui joue à un large éventail de jeux portables et a récemment été reporté à l’année prochaine. Pour accompagner cela, la société fabrique un adaptateur de 29,99 $ afin que le Pocket puisse également jouer aux jeux TurboGrafx-16, PC Engine et SuperGrafx.

«Pocket va prendre en charge autant d’historique des ordinateurs de poche que possible», déclare Taber. «TurboExpress était un excellent ordinateur de poche et apporter cet héritage à Pocket est [a] bon ajustement. Jouer à des jeux TurboGrafx-16 / PC Engine en déplacement est assez spécial. » L’accessoire est également attendu l’année prochaine.

Compte tenu de la pandémie en cours, des problèmes de production ont déjà retardé de nombreux appareils, y compris le propre Pocket d’Analogue. Ainsi, alors que le Duo doit être lancé en 2021, Analogue affirme qu’il sera disponible en «quantités limitées» lors de sa mise en vente.