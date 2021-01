W

Est Ham a commencé la nouvelle année exactement comme la dernière avec une victoire le 1er janvier, mais les deux équipes qui ont remporté ces victoires ne pouvaient pas être plus différentes.

Le vainqueur tardif de Tomas Soucek à Everton a marqué un an depuis que David Moyes a pris en charge son premier match au club – une victoire 4-0 sur Bournemouth – et alors que cinq des onze de départ de ce match (il y en aurait eu six sans Lukasz Le retrait tardif de Fabianski avec un problème de cuisse) ont été nommés à Goodison Park, West Ham est une perspective complètement différente 12 mois plus tard.

Moyes a promis de construire quelque chose si on lui accordait le temps qu’il n’avait pas eu lors de son premier sort, et c’est exactement ce que fait l’homme de 57 ans.

L’ancien manager d’Everton n’a pas seulement bien mis en œuvre les bases dans l’est de Londres, mais la mentalité a été changée et Moyes a la majorité de son équipe acheter.

Un point chacun à Southampton et Everton aurait été plus que bienvenu cette fois il y a un an, mais Moyes est plus confiant dans son équipe maintenant et cela se reflète dans ses décisions sur la ligne de touche.

en relation

Moyes a été largement critiqué pour une sélection d’équipe conservatrice pour le match nul contre Brighton le 27 décembre et a admis par la suite que c’était une erreur.

Il a plus que appris sa leçon depuis les deux matchs. À Southampton et Everton, le patron des Hammers a fait trois changements offensifs avec les deux matchs sans but. Cela n’a pas porté ses fruits sur la côte sud, mais a rapporté trois points sur son ancien terrain de jeu du Merseyside.

Ceux qui arrivent sont également de plus en plus nets. Manuel Lanzini ressemble plus à l’ancien joueur magique qu’il était avant la blessure à la veille de la Coupe du monde 2018, tandis qu’Andriy Yarmolenko se révèle une fois de plus utile.

Leur adhésion aux plans du manager aide tout le monde. Le récent succès de West Ham signifie que ceux qui ne respectent pas la ligne peuvent se permettre d’être mis de côté pour quelqu’un qui le fera.

“Les joueurs ont été fantastiques”, a déclaré Moyes. “Mais nous y avons ajouté et je pense que tous ces joueurs contribuent.

(.)

«Le problème, c’est que s’ils ne montent pas à bord, ils seront laissés de côté. Vous pouvez même voir les garçons sortir du banc en est également une grande partie et nous a aidés à gagner des matchs.

En vérité, ce n’était pas une performance attrayante à Everton, mais un football accrocheur ne peut pas être poursuivi sans résultats et le club a eu le mauvais sens à de trop nombreuses reprises ces dernières années.

L’époque des joueurs surpassés et peut-être surpayés qui ne parviennent pas à livrer dans l’est de Londres s’estompe, Sébastien Haller peut-être de côté, et Moyes a une fois de plus le club se diriger dans la bonne direction.

Le repos fera du bien à West Ham

(POOL / . via .)

Moyes a confirmé qu’il donnerait à ses joueurs de West Ham quelques jours de repos après leurs efforts lors d’une course festive éprouvante.

Les Hammers ont disputé trois matchs en six jours avec deux nuls avant la victoire à Everton, après avoir joué une seule fois dans l’est de Londres pendant la période de Noël.

Moyes a salué les efforts «incroyables» de son équipe pour passer la course en grande partie indemnes et, sans autre match avant leur match de FA Cup à Stockport le 11 janvier, les a récompensés avec quelques jours de répit.

Son équipe des Hammers s’est déroulée en lambeaux ces dernières semaines et il leur est reconnaissant que, bien qu’ils aient l’air fatigués à certaines occasions, ils ont traversé trois matchs sans défaite.

Le système de Moyes repose sur des performances énergiques sur tout le terrain, des arrières latéraux chargeant de haut en bas à Declan Rice et Soucek couvrant chaque brin d’herbe du milieu. Si l’énergie n’est pas là, ils ne sont tout simplement pas du même côté et peuvent se décoller.

Après avoir parcouru la course sans aucune blessure grave et même accueilli Michail Antonio, certains R&R bien nécessaires devraient les faire tirer à tous les cylindres pour leur prochaine rencontre en Premier League, contre Burnley, le 16 janvier.

Haller gaspille sa dernière chance

(POOL / . via .)

Avec une pause confortable jusqu’à ce prochain match contre Burnley, si tout se passe comme prévu, Antonio sera de retour en commençant une fois de plus.

Everton était donc la dernière chance de Haller de défendre sa cause en Premier League, et la signature du record du club a lamentablement échoué.

Tant de gens ont voulu que l’international ivoirien fasse bien à la place d’Antonio, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu et – alors que les Hammers n’ont parfois pas joué avec ses forces – Haller doit endosser une grande partie de la responsabilité.

Le joueur de 26 ans à Everton était l’un de ses plus pauvres dans une chemise de West Ham, n’offrant aucun problème aux hôtes en haut et faisant peu pour amener les autres en jeu autour de lui, avant de déplorer le service proposé.

Alors qu’Antonio intimide les défenseurs, apporte de l’énergie et ouvre de l’espace avec des courses désintéressées, Haller n’a fait que bouder à Goodison Park.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multiple en Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.