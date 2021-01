W

ow, quel discours. Dans la poésie et la rhétorique passionnée, Joe Biden a donné à l’arrivée d’un nouveau président le sens de l’occasion que le monde attendait.

«Ensemble, nous écrirons une histoire américaine d’espoir et non de peur», a-t-il déclaré à son pays. Le thème répété de l’unité était au cœur de son discours, dont la plupart visait à guérir un public domestique divisé.

“Commençons à nouveau, nous tous. Commençons à nous écouter les uns les autres, à nous entendre les uns les autres … Chaque désaccord ne doit pas être une cause de guerre totale”, a-t-il dit.

De manière frappante, il n’y avait pas de réconfort pour Donald Trump mais là comme une branche d’olivier pour ses électeurs. “À tous ceux qui ne l’ont pas soutenu, laissez-moi dire ceci: écoutez-moi alors que nous avançons, prenez une mesure de moi et de mon cœur”, a déclaré Biden. “Si nous ne sommes toujours pas d’accord, tant pis, c’est la démocratie, c’est Amérique.”

C’était l’offre des Américains, mais des messages extrêmement importants pour le monde ont également été intégrés dans son discours complexe.

“Nous réparerons nos alliances … nous ne dirigerons pas par l’exemple de notre puissance mais par la puissance de notre exemple”, a-t-il déclaré. C’était son signal que l’Amérique de Biden annulera le retrait de la coopération mondiale que le Trumpisme a symbolisé, bien qu’il n’ait pas commencé.

Biden a promis de “faire de l’Amérique une fois de plus la principale force du bien dans le monde”.

Sur l’environnement, passion de Biden, il a évoqué “le cri de survie qui vient de la planète elle-même. Un cri qui ne peut être plus désespéré ni plus clair”.

Cela signale une réadhésion rapide de l’accord de Paris par Washington. C’est particulièrement important pour Boris Johnson, qui considère l’accord multilatéral lors du sommet de la COP 26 à Glasgow cet automne comme l’un des moyens par lesquels il peut exploiter l’énergie et l’élan de Biden pour la propre influence du Royaume-Uni.

en relation

Biden s’est attardé sur la pandémie de coronavirus, menant un bref silence pour les Américains perdus à cause de la maladie. C’est une autre opportunité pour Johnson qui envisage de mettre la coopération en matière de santé et la prévention des maladies à l’ordre du jour du prochain rassemblement du G7 à la pittoresque baie de Corbis, à Cornwall.

La langue compte, c’est pourquoi Whitehall est resté silencieux lors du discours d’inauguration. Politicos et responsables ont parcouru le texte à la recherche d’indices sur ce que les quatre prochaines années signifieraient pour le Royaume-Uni.

Boris Johnson a exposé les mots clés à cocher lors d’une discussion spéciale au cabinet d’hier. Changement climatique. Santé. La prospérité. La nature. Le bingo à la mode ultime, avec une relation transatlantique potentielle comme prix.

Le Premier ministre a, par chance, deux sommets pour se rapprocher de Biden et de ses sherpas cette année. La sortie de la pandémie sera au premier rang des priorités du G7, tant en termes de santé que de prospérité. Une Cop26 réussie serait un gros prix.

Johnson a également utilisé l’expression «reconstruire en mieux» au Cabinet, un terme que Biden a utilisé dans sa campagne électorale. Ils ont un terrain d’entente sur la croyance en la puissance de l’investissement public pour assurer le succès économique et la stabilité sociale.

Dans une déclaration du jour au lendemain, Johnson a cité d’autres intérêts britanniques et américains comme la défense, la sécurité et la «défense de la démocratie». On aura rappelé à l’équipe Biden que Johnson a adopté une ligne dure contre Vladimir Poutine, un leader dont Biden a dit (en face) qu’il n’avait «pas d’âme». En outre, ils se rappelleront que la Grande-Bretagne était un partenaire clé dans l’accord de Barack Obama avec l’Iran et que Johnson faisait partie des dirigeants européens désireux de le maintenir même lorsque Trump l’a aboli. Sur les questions de sécurité, les forces armées britanniques bien financées et professionnelles sont un atout énorme qu’aucun président américain ne peut ignorer.

Le premier ministre a déclaré hier aux ministres qu’il entendait devenir un «partenaire pragmatique et de résolution de problèmes» sur la scène mondiale. Décodé, le message est simple: si Biden a besoin de soutien, Johnson peut fournir des solutions.

Il y a eu des inquiétudes compréhensibles selon lesquelles l’administration de Biden pourrait préférer appeler d’autres dirigeants, plutôt que Johnson. Certaines des raisons sont personnelles, telles que la colère que Johnson a manifestée contre l’héritage d’Obama lorsque le président de l’époque est intervenu dans le référendum sur le Brexit. Que Johnson ait plus tard été appelé «le Trump britannique» par Donald Trump ne peut pas avoir aidé à sa réputation.

La plupart des préoccupations sont d’ordre politique. Biden est fier de ses racines irlandaises et se fera un devoir de visiter la République tôt. Lui et ses alliés au Congrès ont été consternés lorsque Johnson a menacé de violer le droit international sur la question de la frontière irlandaise, et le futur président a même exprimé sa fureur sur Twitter. Pour construire des ponts, le No 10 envisage de déployer un expert spécial de l’Irlande auprès de l’ambassade à Washington.

L’autre grande source de préoccupation est que la Grande-Bretagne a cessé d’être le «pont vers l’Europe» lorsqu’elle a quitté l’Union européenne. Une Grande-Bretagne indépendante importera-t-elle si elle ne siège plus à la table de l’UE? Heureusement, le Royaume-Uni siège toujours au comité de sécurité de l’ONU, et les divisions fréquentes au sein de l’UE sur les affaires étrangères pourraient donner l’occasion à un pays plus petit mais bien armé de se tenir debout.

En tweetant ses félicitations lors de la prestation de serment de Biden, Johnson a exprimé la confiance qu’il peut surmonter le passé et devenir un ami essentiel du nouveau leader du monde libre. Il a tweeté: «Le leadership américain est vital sur les questions qui comptent pour nous tous, du changement climatique au COVID, et j’ai hâte de travailler avec le président Biden.»

Le discours d’aujourd’hui, avec son message de multilatéralisme et de coopération, lui en a donné la chance.