Vaitiare Hirshon est connue dans notre pays pour sa romance de haut niveau avec le célèbre chanteur Julio Iglesias, et après l’achèvement de son Romance, l’actrice réside dans notre pays voisin du nord, les États-Unis.

Et bien que, depuis l’échec relation amoureuse, Son nom n’a pas cessé de sonner, puis, elle a continué avec son magnifique travail de mannequin, actrice dans diverses séries nord-américaines et mexicaines, telles que “Agudamientos de color de rosa” ou “Acapulco HEAT”, ainsi que animateur et producteur du spectacle.

Bien que, dans son aspect personnel, cependant, il ait gardé la plupart du temps dans une discrétion totale, cette question l’a toujours gardé à l’arrière-plan, jusqu’à ce qu’aujourd’hui, il fasse un pas en avant pour parler ouvertement. des moments compliqués qu’elle a vécus après avoir été diagnostiquée avec le cancer de la moelle tant redouté et respecté.

Et c’est ça, il n’est pas nécessaire d’avoir souffert de la maladie pour savoir parfaitement que le modèle a vécu une étape difficile, qui, a fait face avec optimisme et beaucoup de courage.

Elle a même été à côté de quelques photographies où Vaitiare pose très souriante en maillot de bain coquin, où elle a annoncé avec enthousiasme qu’elle avait franchi une nouvelle étape dans le traitement contre la maladie, puisque le cathéter dont elle avait besoin pour pouvoir mener à bien ses activités a récemment été retiré. la vie quotidienne et leur traitement.

Alors qu’il a l’air, plus qu’heureux, j’accompagne la série de photographies avec la description suivante: “Au revoir, je danse. Après trois mois, je peux dire merci et au revoir à la fabuleuse ligne Hickman – c’est le nom du cathéter – depuis ma poitrine . Quelle invention incroyable. Il n’y a pas d’aiguilles pour prélever du sang ou recevoir des plaquettes ou du sang. Jour 96 “.

Et, de la même manière, Vaitiare a été reconnaissant pour les nombreux messages d’affection qu’il reçoit à la fois de sa famille et de ses amis et de personnes qui admirent sa carrière et de fidèles abonnés sur les réseaux sociaux, qui ont été au courant de l’actualité de son évolution. avec son traitement et ainsi de suite.

Il est à noter que cette excellente nouvelle est survenue exactement trois mois après avoir reçu une greffe de moelle osseuse dont elle a donné des détails fin juillet, juste au moment de sa sortie.

«Dieu m’a donné une seconde chance. Mon donateur allemand, une fille de 26 ans, est mon ange. J’espère que dans un an nous pourrons nous rencontrer. Elle m’a fait le plus beau cadeau», a-t-il écrit sur son profil, à manière d’appréciation et de notification des événements.

«Ils ont dit que c’était comme ramener un nouveau bébé à la maison. Je dois être très prudent avec les germes et mes enfants et ma mère prennent grand soin de tout désinfecter », a commenté l’artiste, qui a trouvé un grand refuge dans la foi pour faire face aux difficultés qui se sont présentées.

De même, la mannequin a trouvé un grand soutien dans cette voie, tant au sein de l’équipe médicale en charge de son cas, des professionnels avec lesquels elle s’unit par des mots d’affection, de gratitude et d’admiration.

“Merci à mon médecin, Al Malki, à toutes mes douces infirmières et au personnel pour leur gentillesse affectueuse et pour avoir fêté mon deuxième anniversaire avec moi aujourd’hui après une merveilleuse greffe de moelle osseuse”, il l’a donc laissé voir de ses profils dans les différents réseaux.

Il est important de mentionner que, dans la majorité de ces cas de maladies graves, tant que les personnes touchées resteront avec une bonne attitude et un optimisme, les résultats seront favorables, comme l’a montré Vaitiare, nous espérons qu’ils se rétabliront complètement rapidement.