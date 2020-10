Un ancien employé du service postal des États-Unis (USPS) a été inculpé après avoir prétendument jeté une grande quantité de courrier – y compris environ 111 bulletins de vote par correspondance pour les élections générales – plus tôt ce mois-ci. Selon le bureau du procureur américain dans le district ouest du Kentucky, DeShawn Bojgere de Louisville, Kentucky a été accusé de retard ou de destruction de courrier en relation avec le crime, qui survient au milieu de l’élection présidentielle et des remarques désobligeantes du président Donald Trump concernant le courrier. dans les bulletins de vote.

Dans un communiqué publié lundi, le bureau du procureur des États-Unis dans le district ouest du Kentucky a déclaré qu’entre le 5 et le 15 octobre, Bojgere “avait jeté une grande quantité de courrier”. Le courrier, qui a été trouvé dans une benne à ordures, contenait plus de 100 bulletins de vote par correspondance pour les élections générales qui avaient été envoyés aux électeurs. Le courrier mis au rebut comprenait également environ 69 articles de classe mixte de courrier à taux fixe, 320 articles de courrier de deuxième classe et deux prospectus de campagne électorale nationale d’un parti politique de Floride. Des copies du courrier ont été faites pour être conservées à des fins de preuve, et tout le courrier a été envoyé à ses destinataires prévus.

Bojgere, qui n’est plus employé par l’USPS, a déclaré aux agents spéciaux de l’USPS qu’il était responsable de rejeter le courrier. Il a été accusé de «retard ou destruction de courrier», ce qui est une infraction fédérale. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 5 ans de prison, une amende de 250 000 $ et un an de mise en liberté surveillée.

“Surtout en ces temps, les Américains dépendent de la fiabilité et de l’intégrité de ceux qui livrent le courrier américain”, a déclaré l’avocat américain Russell Coleman dans le communiqué de lundi. “Le comportement des employés des postes qui enfreint cette obligation entraînera des poursuites fédérales rapides.” “

C’est le deuxième cas de ce genre ce mois-ci. Début octobre, Nicholas Beauchene, un facteur du service postal du New Jersey a été arrêté et accusé d’un chef de retard, de sécrétion ou de détention de courrier et d’un chef d’obstruction du courrier après avoir prétendument jeté du courrier. Parmi les centaines d’articles de courrier figuraient 99 bulletins de vote pour les élections générales qui étaient adressés aux résidents de West Orange, dans le New Jersey, selon The Hill. Beauchene encourt une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 $ pour les accusations de retard, et jusqu’à six mois de prison, et une amende de 6 000 $ pour obstruction.

Les incidents surviennent alors qu’un nombre record d’électeurs devraient voter par courrier au milieu de la pandémie de coronavirus, ce qui a irrité le président, qui depuis des mois s’est rallié aux bulletins de vote par correspondance, ce qui, selon lui, pourrait conduire à une fraude généralisée. Les experts, cependant, ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que le vote par correspondance contribue à la fraude électorale.