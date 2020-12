Anciens amours qu’avaient Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann | Instagram

À ce jour, vous vous souvenez sûrement que l’un des couples les plus controversés mais en même temps adoré Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez a pris fin il y a quelques mois mais jusqu’à présent, leurs noms continuent d’attirer l’attention, en savoir un peu plus sur le ex couples ils avaient il y a longtemps.

Aislinn derbez Elle a été mariée à Mauricio Ochmann pendant quatre ans, de 2016 à 2020, ensemble ils ont eu une belle fille nommée Kailani Ochmann Derbez, la petite blonde aux yeux bleus a non seulement volé le cœur de ses parents mais aussi les millions de fans avec qui ils comptent chacun.

Avant de commencer leur relation, ils sortaient avec des personnes différentes depuis quelques années, il sera sûrement intéressant de connaître certains de leurs ex aimeAvant de commencer leur propre romance ensemble en tant que l’un des couples les plus aimés de tout le Mexique grâce à l’amour que les deux professaient à l’époque.

Le couple s’est rencontré lors de l’enregistrement du film mexicain “A la mala” en 2014, c’est alors qu’ils ont commencé à partir immédiatement, jusqu’en 2015 Mauricio a proposé au beau premier-né d’Eugenio Derbez, se mariant en mai 2016, malgré qu’au début de ce 2020 ils ont annoncé leur séparation, l’ancien couple a partagé qu’ils ne se sont pas terminés en mauvais termes, au contraire ils ont été perçus comme assez cordiaux quand ils ont coïncidé à cause de leur petit Kailani.

Cependant, avant de commencer leur histoire d’amour respective, ils ont tous deux eu plusieurs partenaires, tout de suite nous vous les présentons sans plus attendre.

Couples de Aislinn derbez:

La belle actrice, mannequin et femme d’affaires a eu une relation de trois ans avec son collègue acteur Christian Vázquez en 2009, une fois qu’ils sortaient déjà ensemble, ils ont eu l’occasion de travailler ensemble dans la série “Los Minondo”, produite par Once Tv México.

Après que les deux aient mis fin à leur relation la même année où il a rencontré Mauricio Ochmann, il était en Patagonie pour passer la nouvelle année 2014, on ne sait pas avec certitude avec quel jeune homme il était pendant cette période, cependant Alisinn derbez Il effaça aussitôt toutes les images où cette mystérieuse idole était sortie.

On dit qu’ils n’avaient pas de relation formelle, mais Aislinn Derbez et Kalimba se sont fréquentés pendant un moment après avoir enregistré la vidéo officielle de l’une des chansons du chanteur “Laissez-vous aimer.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Actuellement, on dit qu’il sort avec une nouvelle idole avec qui il a été vu à côté de sa petite fille, mais il n’y a plus d’informations sur le nouveau partenaire supposé de la belle actrice.

Couples de Mauricio Ochmann:

L’acteur s’est marié avant d’épouser Aislinn Derbez, produit dont est née sa première fille Lorenza, nous parlons du mariage qu’il a eu avec l’actrice également María José del Valle, le début du mariage est inconnu, on sait seulement que les procédures de divorce Ils ont été lancés en 2008.

Mauricio Ochmann a également eu une relation de trois ans comme Aislinn, il était le petit-ami de la défunte actrice Adriana Campos qui a perdu la vie avec son mari en novembre dernier, son ex-petit-ami a toujours été caractérisé comme un gentleman et un très homme Prudent de parler, quand elle a appris la nouvelle de Campos et de son mari, il a regretté la perte de son ex-petite amie.

Begoña Narváez a rencontré Mauricio Ochmann alors qu’ils enregistraient une telenovela appelée “Rosa Diamante”, leur relation a commencé après la fin du mélodrame, plus tard, ils avaient besoin d’une pause dans leur cour pendant quelques mois, c’est pourquoi ils ont décidé de mieux mettre fin, peut-être ne servait-il à rien de continuer comme ils étaient.

Lisez aussi: C’est ainsi que Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann se sont rencontrés