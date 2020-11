Après le discours controversé de Donald Trump jeudi soir, y compris des allégations sans fondement sur la fraude électorale inexistante lors de l’élection présidentielle de 2020, le présentateur de CNN, Anderson Cooper, revient maintenant sur sa déclaration comparant précédemment le dirigeant actuel des États-Unis à une «tortue obèse». Dans une interview samedi avec l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang, le présentateur estimé et père d’un enfant a admis qu’il n’aurait pas dû appeler le président.

Au cours d’une conversation avec Yang après que Joe Biden a été déclaré vainqueur projeté de l’élection du 3 novembre qui a duré quatre jours complets de dépouillement des voix dans des États du champ de bataille comme la Pennsylvanie et la Géorgie, l’entrepreneur et philanthrope de 45 ans a répondu à Cooper lorsqu’on lui a demandé comment le Le président élu gérerait Trump refusant de concéder. “Je suis heureux de le dire; il semble que Trump va être, selon vos mots, une tortue obèse sur le dos, qui se débat, Anderson”, a déclaré Yang.

C’est à ce moment-là, après que l’ancien candidat démocrate a partagé ses pensées, que Cooper a admis avant de passer à la question suivante qu’il n’aurait pas dû partager une telle insulte. “Au fait, devrais-je dire, je regrette d’avoir utilisé ces mots parce que ce n’est pas la personne que je veux vraiment être. C’était dans le moment présent, et je le regrette.”

Anderson Cooper: “C’est le président des États-Unis. C’est la personne la plus puissante du monde. Nous le voyons comme une tortue obèse sur le dos s’agiter sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est révolu.” pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ – andrew kaczynski🤔 (@KFILE) 6 novembre 2020

Dans le clip original partagé sur les médias sociaux jeudi, la frustration et la colère face au manque de respect continu du président pour la démocratie et les faits primaires apparemment mijotés avec Cooper. Dans un segment où le présentateur a commenté Trump, sans aucune preuve affirmant qu’il était “trompé”, Cooper a qualifié “l’homme le plus puissant” du monde de “tortue obèse” qui “agita sous le soleil brûlant”.

Bien que Cooper ait admis qu’il avait tort, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour rappeler à l’ancre tout ce que le président a dit au fil des ans, tentant apparemment de justifier l’insulte comparative. “Je suis d’accord [Anderson Cooper], cependant c’était drôle un bon visuel pour un rire plus tard aussi “, a écrit un fan.” Après quatre jours, tout le monde était fatigué. Vous êtes un grand journaliste, nous sommes tous humains. “

Pendant ce temps, un autre a sonné en disant qu’ils ne le regrettaient pas en considérant les insultes de Trump envers les Mexicains, les musulmans, les femmes, les handicapés, les joueurs de football notamment mentionnés comme “fils de b-es” et ceux dans les médias, parmi la longue liste de l’ancien. La star de télé-réalité a craché lors de sa première campagne en 2015. “Nous ne le regrettons pas. Il appelle ceux d’entre vous dans les médias depuis 5 ans”, a tweeté un autre. «Le retour sur investissement est magnifique et Karma est ab…. [heart] tu.”

D’autres ont contesté l’insulte, qualifiant les remarques de «grossières» et «inappropriées», tandis que d’autres étaient plus irritées par l’insinuation envers les tortues. “En toute sincérité, je suis content [Anderson Cooper] a regretté et s’est excusé d’avoir qualifié Trump de «tortue obèse». Qu’est-ce que les tortues ont fait pour mériter cela? »A écrit un autre.

Dans une déclaration écrite samedi, Biden a déclaré qu’il était “honoré et humilié” par la confiance que la nation lui a accordée et à Madame la vice-présidente élue, Kamala Harris. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique”, a déclaré Biden. “Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de nous unir en tant que nation. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien que nous ne pouvons pas faire si nous le faisons ensemble.”