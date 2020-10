Bien qu’il ait été testé positif pour le coronavirus il y a moins de deux semaines, le président Donald Trump a toujours tenu un rassemblement à Sanford, en Floride, lundi soir, sa campagne le traitant comme tout autre rassemblement que le président a organisé au cours des quatre dernières années. Il incluait même le “Macho Man” du Village People jouant en arrière-plan pour exagérer la foule. Alors que Gary Tuchman de CNN a rapporté de la scène, la chanson était assourdissante et l’ancre Anderson Cooper avait du mal à garder un visage impassible.

Tuchman a rendu compte des mesures contre les coronavirus prises lors du rassemblement, notant comment des masques avaient été distribués aux partisans de Trump, mais peu les portaient réellement. Il a été noyé par “Macho Man”, avec son reportage à peine audible sur la chanson. À la fin du segment, Cooper a dit ironiquement au journaliste: “Merci. Profitez de ‘Macho Man’.”

Anderson Cooper essaie très fort de garder un visage impassible tandis que «Macho Man» explose en arrière-plan – noyant presque Gary Tuchman. #TrumpIsALaughingStock #TrumpRally #TrumpRallySanford # COVID19 #COVIDIOT #machoman #TrumpIsANationalDisgrace #andersoncooper # ac360 pic.twitter.com/BVOGgjBOK7 – AC Junior 😷 (@ CamJunior1972) 13 octobre 2020

La campagne Trump a joué à plusieurs reprises les deux plus grands succès de Village People, “YMCA” et “Macho Man”, lors de rassemblements. Les observateurs ont souvent souligné l’ironie de jouer ces chansons puisque l’administration Trump n’a pas soutenu la communauté LGBTQ. Comme les Rolling Stones, Neil Young et la succession de Tom Petty, les villageois se sont prononcés contre Trump en utilisant leurs chansons.

“Si Trump ordonne à l’armée américaine de tirer sur ses propres citoyens (sur le sol américain), les Américains se soulèveront en si grand nombre en dehors de la Maison Blanche qu’il pourrait être contraint de démissionner avant les élections”, Victor Willis, le seul membre original du groupe, a écrit sur sa page Facebook le 5 juin. “Ne le faites pas, Monsieur le Président! Et je vous demande de ne plus utiliser ma musique lors de vos rassemblements, en particulier ‘YMCA’ et ‘Macho Man ». Désolé, mais je ne peux plus regarder ailleurs. “

En février, après que Trump a utilisé “Macho Man” lors d’une apparition en Inde, le groupe a noté qu’il était techniquement légal pour Trump d’utiliser leurs chansons, bien qu’ils ne l’avaient pas approuvé. “Comme des millions de fans de Village People à travers le monde, le président et ses partisans ont montré un véritable goût pour notre musique”, a noté le groupe. «Notre musique est tout compris et tout le monde a certainement le droit de faire la danse du YMCA, quelle que soit son affiliation politique. Cela dit, nous n’approuvons certainement pas son utilisation car nous préférerions que notre musique reste en dehors de la politique. À un moment donné, il y avait une rumeur selon laquelle le groupe se produirait à la Convention nationale républicaine, mais Willis et le groupe ont rejeté cette rumeur.