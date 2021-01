N

Des images de caméra corporelle publiées récemment montrent comment un homme noir non armé a été abattu par la police américaine et laissé sans assistance médicale pendant environ 10 minutes.

Andre Hill, 47 ans, a été mortellement abattu quelques secondes après avoir rencontré l’agent Adam Coy, un vétéran de 17 ans, le 22 décembre à Colombus, Ohio.

L’officier blanc a tiré sur M. Hill, un père, lorsqu’il est sorti du garage en tenant un téléphone portable avec sa main gauche et sa main droite non visibles.

Bien que M. Coy ait affirmé qu’il y avait une arme à feu, un autre officier sur les lieux a déclaré qu’elle n’avait perçu aucune menace et n’avait pas vu d’arme.

Environ cinq minutes après que M. Hill ait été abattu, un officier a crié: “Attrapons-le. Il bouge toujours.”

L’homme de 47 ans est ensuite roulé sur le ventre avant d’être menotté et mis sur le dos alors que les agents attendent une ambulance.

L’agent Amy Detweiler et l’agent Coy ont d’abord été appelés à la maison pour répondre à l’appel non urgent d’un voisin lorsqu’ils ont rencontré M. Hill.

Mais la femme à l’intérieur de la maison où il a été abattu a dit aux policiers quelques instants après la fusillade qu’il venait lui apporter de l’argent.

Les images montrent la femme en train de crier: «Il m’apportait de l’argent de Noël. Il n’a rien fait.

Il a également montré que près de 10 minutes s’étaient écoulées avant qu’un superviseur de police ne se présente et demande: «Quelqu’un fait quelque chose pour lui?»

Ce n’est qu’alors qu’un officier a commencé à pomper la poitrine de M. Hill, qui a ensuite été déclaré mort dans un hôpital le même jour.

M. Coy a été licencié plusieurs jours plus tard pour des accusations d’incompétence et de manquement grave à ses devoirs lors de la fusillade et fait face à une enquête criminelle indépendante menée par l’État et le ministère américain de la Justice.

Le vétéran n’a activé sa caméra corporelle qu’après avoir tiré avec son arme, une violation de la politique.

Mais les caméras de la force sont équipées d’une fonction qui enregistre les 60 secondes avant leur mise sous tension et grâce à cette fonction, la lecture a quand même capturé la prise de vue.

Le chef de la police Thomas Quinlan a déclaré qu’il était horrifié par le manque de compassion montré dans les vidéos de bodycam.