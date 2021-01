Andrea Legarreta présente ses excuses à Nath Campos après ses commentaires | Instagram

Les conducteurs Andrea Legarreta, Martha Figueroa et Arath de la Torre ont donné leur avis après la plainte de Nath Campos pour abus de la part de Rix et aujourd’hui, ils se sont excusés pour ses commentaires incompris.

Lorsque dans le programme du matin “Hoy”, ils ont présenté la note sur la plainte de Nath Campos Contre le célèbre influenceur et youtuber Rix pour l’avoir abusée, les propos d’Andrea Legarreta et de Martha Figueroa ont provoqué une grande indignation parmi les gens.

Andrea a assuré qu’elle était confuse que les victimes d’abus continuent d’avoir une relation d’amitié avec ces personnes avec différentes personnes qui dénoncent, mais elles continuent d’avoir une relation étroite, car apparemment, de son point de vue, cela confond un peu.

Je ne dis pas que ça ne peut pas être, je n’étais pas là, je ne sais rien. Ni oui, ni non, ce que je dis, c’est que c’est un peu déroutant », a déclaré Andrea.

De même, Martha Figueroa a assuré qu’elle connaissait Nath depuis sa naissance, puisque la mère de Nath travaillait avec elle, elle assure donc qu’elle est très courageuse et spéciale.

Le sujet serait… Pourquoi doivent-ils boire jusqu’à ce qu’ils se noient, et ils ne se souviennent pas de ce qui s’est passé, de ce qu’ils ont permis et de ce qu’ils n’ont pas fait? », A commenté Martha.

C’est pour cette raison que le matin de ce 26 janvier, les chefs d’orchestre ont montré leurs visages et ont présenté des excuses à Nath Campos et à sa famille au milieu de l’émission en direct, ceci après l’avoir également fait via leurs réseaux sociaux.

Je veux parler pour mes commentaires. Ce qui est déroutant, c’est qu’après cela, les victimes ont une relation étroite avec leurs agresseurs. Ce commentaire, je veux vous assurer, n’a jamais été destiné à remettre en question les déclarations de Nath », a-t-il commencé par dire.

Dans les réseaux, j’ai commencé à voir de nombreuses attaques, contre moi et mes filles, de certaines personnes qui prétendent porter la bannière de la violence. Je parle constamment des droits des femmes, nous avons participé à l’une des marches (…) », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Martha Figueroa Il a admis qu’Andrea a dit compagnie et que ce n’est pas non plus le moment de se justifier, car à son avis ce n’est pas pertinent, car il avait tort et ne savait pas comment s’exprimer.

J’étais sur la mauvaise plateforme pour parler d’un autre problème, qui m’inquiète est l’abus d’alcool. J’ai mélangé la gymnastique avec la magnésie. Et je veux vous présenter des excuses sincères, comme je l’ai dit à votre mère, je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses surtout ».

Por otro lado, después de la acusación de la influencer sobre un abuso de Rix, compañeros youtubers le externaron su apoyo, sin embargo, algunos también fueron criticados, tal fue el caso de Luisito Rey y Mario Bautista, quienes recibieron malos comentarios por parte de les utilisateurs.

Parmi les réactions à la vidéo de Nath Campos Ceux de ses collègues du réseau social YouTube se démarquent, tels que Juanpa Zurita, Alex Strecci, Berthungas, DebRyanShow et Luisito Rey, qui ont surtout montré leur soutien au youtuber et condamné le comportement de Rix.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, l’influenceur Luisito Rey a beaucoup bouleversé les utilisateurs du réseau avec sa réaction, car dans une émission en direct, il a condamné le comportement de Campos pour avoir trop bu et a déclaré qu’il était également “coupable”.

Devant les critiques sur le célèbre réseau social Twitter, notamment de la part de l’influenceuse également Juana Martínez, Luisito Rey, qui faisait partie de l’équipe Werevertumorro, a dû expliquer qu’il l’avait dit en référence aux mesures de précaution que les femmes peuvent prendre pour ne pas subir d’abus. .

Cela peut vous intéresser: les Youtubers réagissent au cas de Nath Campos et à sa plainte