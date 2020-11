Andrew Garfield ne reviendra pas en tant que Spider-Man pour cette raison | Réforme

Il restait de nombreux espoirs que l’acteur Andrew Garfield reviendra comme Homme araignéeCependant, tout semble indiquer que cela ne pouvait pas arriver pour une bonne raison, car il a eu une mauvaise expérience avec Sony Pictures.

Un nouveau rapport affirme qu’Andrew Garfield n’a aucun intérêt revenir se rapporter à Sony Pictures après sa mauvaise expérience quand je joue le personnage.

Ce rapport indique que l’acteur hésiterait à revêtir à nouveau le costume Spidey en raison de la relation de travail problématique qu’il entretenait avec Sony Pictures lorsqu’il réalisait les films Spider-Man qui réinitiaient l’héritage unique de Tobey Maguire.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’année dernière, nous n’étions nulle part où perdre Spidey joué par Tom Holland, alors que maintenant, le personnage a été placé au centre de l’actualité grâce à son prochain film qui pourrait devenir le premier film avec un arc narratif multivers clair qui ramène même les anciennes versions du super-héros .

Cependant, selon un rapport actuel de l’expert de la culture pop Daniel Richtman, nos rêves d’avoir tout le monde Homme araignée ensemble, il n’a pas pu être réalisé en raison d’une situation déjà connue il y a des années: la mauvaise relation entre Andrew Garfield et Sony Pictures.

L’informateur a avoué que l’acteur doutait beaucoup de son retour pour s’impliquer dans un projet Spider-Man avec cette étude.

Il hésite à revenir en raison de la façon dont Sony l’a traité dans The Amazing Spider-Man, comme mentionné dans les courriels divulgués par Sony il y a des années. “

Et c’est que les deux films de The Amazing Spider-Man ont subi beaucoup d’interférences des entreprises et Garfield il a expliqué à quel point il était difficile pour lui de réaliser un développement approfondi des personnages et de l’histoire, étant donné que ce n’était pas la priorité absolue du studio.

Et bien qu’il se soit déclaré un grand fan de ce super-héros, sa relation amère avec Sony a apparemment complètement ruiné l’expérience.

En revanche, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles concernant le prochain film de Spider-man 3Car non seulement Jamie Foxx reviendra en Electro, mais l’incroyable Doctor Strange apparaîtra également dans le film.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cela indique seulement qu’un multiversCependant, ce n’est pas nouveau, car selon Kevin Feige, Spidey est le seul super-héros capable de sauter entre différents univers cinématographiques.

En outre, nous entendons depuis longtemps que le MCU va explorer les différents calendriers de la phase 4, en particulier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Comme prévu, toute cette situation a déclenché une série de spéculations et de rumeurs qui se contredisent même.

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons d’abord entendu dire que Spider-Man 3 aurait les différentes versions cinématographiques de Peter Parker dans le même film, ainsi qu’une première performance en direct du déjà adoré Miles Morales.

Des rapports ont indiqué plus tard que Maguire et Garfield Ils apparaîtront dans la suite de Doctor Strange: Sorcerer Supreme et si tout cela n’était pas un vrai chaos, il y a une autre rumeur qui assure que Sony Pictures est intéressé à donner des films individuels de Spider-Man à chacun de ces acteurs.

Cependant, jusqu’à présent, la seule certitude est que Spider-man 3 Le développement a commencé et le film sortira une première bande-annonce avant la fin de cette année.

Jusqu’à présent, nous saurons probablement à quel point les rumeurs sont proches de la réalité.De plus, le film devrait sortir le 17 décembre 2021.

Cela peut vous intéresser: la condition de Tobey Maguire pour revenir en tant que Spider-Man