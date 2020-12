Andrew Kaczynski et sa femme Rachel Louise pleurent la mort de leur fille de 9 mois, Francesca. Le couple a annoncé en septembre que leur douce fille luttait contre un type rare de cancer. La veille de Noël, Kaczynski et le journaliste du Wall Street Journal ont perdu leur petite fille.

“Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée la nuit dernière dans les bras de sa mère et de son père”, a annoncé vendredi le journaliste de CNN via Twitter. “Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir connu son amour. Francesca nous t’aimons.”

Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée hier soir dans les bras de sa mère et de son père. Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir connu son amour. Francesca nous vous aimons. https://t.co/OGml2nZ12H – andrew kaczynski (@KFILE) 25 décembre 2020

En septembre, le couple avait bon espoir que leur fille s’en sortirait. Après deux chirurgies du cerveau, Francesca s’est apparemment sentie beaucoup mieux en montrant des signes de guérison, donnant à ses parents un bon sentiment. “Francesca est la personne la plus forte et la plus résiliente”, a-t-il tweeté le 12 septembre. “Il y a moins d’une semaine, elle a subi deux chirurgies du cerveau et elle est déjà à la maison et souriante. Je suis convaincu qu’elle combattra cela.” Ils ont annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de «tumeur cérébrale rhobdoïde extrêmement rare et très agressive».

Cependant, les choses ont empiré en décembre lorsque Kaczynski a déclaré que leur fille avait souffert d’une “terrible infection fongique” et avait été mise sous respirateur et respirateur selon PEOPLE. Juste avant son décès, son père a demandé à ses partisans de faire quelques prières pour leur «haricot» parce qu’elle n’allait pas bien après avoir senti qu’elle faisait des améliorations positives.

“Si quelqu’un peut épargner une prière pour notre haricot ce Noël, il lui demanderait simplement d’inclure Francesca dans ses pensées et d’espérer un miracle de Noël pour notre famille”, a-t-il écrit sur Twitter. Les deux ont été inondés d’amour et de soutien de la part des fans, des amis et de la famille alors qu’ils ont reçu des fleurs, des cadeaux et des dons en l’honneur de leur fille à l’événement caritatif PMC Winter Cycle. Dans une nécrologie écrite par le couple marié, ils décrivaient leur fille comme un «bébé audacieux et curieux» qui aimait «faire de longues promenades à New York et à Boston, jouer avec ses jouets et ses ballons».