La star de Walking Dead Andrew Lincoln jouera Scrooge dans une version spéciale diffusée en direct de A Christmas Carol.

C’est la quatrième année que le spectacle, adapté par l’écrivain Jack Thorne du classique festif de Charles Dickens, est présenté au lieu de Waterloo.

Le réalisateur Matthew Warchus a déclaré: “ Quand j’ai commencé mon travail en tant que directeur artistique il y a cinq ans, j’ai hardiment (naïvement) installé une enseigne au néon dans le hall rayonnant la citation préférée de Lilian Baylis – ‘Dare, Always Dare’.

«Avec ces mots galvanisants qui résonnent dans nos oreilles, je suis ravi d’annoncer qu’Andrew Lincoln s’est joint à nous dans ce qui doit sûrement être l’une des pièces de théâtre diffusées en direct les plus ambitieuses et les plus complexes tentées jusqu’à présent dans la pandémie.

«A Christmas Carol de The Old Vic a ému et diverti plus d’un quart de million de personnes à Londres et à New York au cours des trois derniers Noëls et nous nous sommes engagés au printemps dernier à le présenter encore, sous une forme ou une autre, même en ce plus difficile des années. “

Warchus a déclaré qu’il espérait que le spectacle, qui devrait se dérouler du 12 au 24 décembre, atteindrait le seuil de rentabilité, mais que tous les bénéfices qu’il réalisera aideront à financer le travail caritatif du théâtre.

Le théâtre propose également une visualisation gratuite du spectacle dans les maisons de retraite du pays ainsi que dans toutes les écoles publiques des arrondissements de Lambeth et Southwark,