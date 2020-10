Est-il difficile de faire face aux critiques que cela entraîne également?

Les critiques existeront toujours sur les réseaux sociaux, et ceux d’entre nous qui jouent à ça doivent bien le savoir si on veut “ y entrer gentiment ”, je pense que les seules critiques qui me dérangent parfois un peu ou sur lesquelles je porte une attention particulière, sont les qui sont faits pour avoir mal compris une opinion que j’ai exprimée, ou pour avoir pensé que dans deux ou trois minutes je serais capable de donner tout mon avis sur un sujet et à partir de là ils me jugent, ces critiques normalement j’essaye de les clarifier mais bon, pas toujours vous pouvez, c’est la réalité.

En tant que femme, a-t-il été difficile de démarrer votre carrière avec une perspective aussi claire sur l’autonomisation des femmes?

C’est que défendre votre amour-propre et votre autonomisation va être difficile en tant que femme, en tant qu’homme et en tant qu’être humain en soi, car c’est une qualité qui finit par déranger les autres personnes qui veulent vous manipuler, ce que vous faites fondamentalement est de mettre les autres mal à l’aise. d’autres personnes avec votre propre amour et cela provoquera toujours une réaction, généralement négative; mais à de nombreuses autres occasions positives et la raison pour laquelle mes messages s’adressent principalement aux femmes est une question de statistiques, car les femmes étaient plus ouvertes aux idées que je devais leur présenter, mais si dans un instant elles veulent adhérer Aussi les hommes, ils sont plus que bienvenus car la question de l’amour-propre dépasse le genre, c’est une question de l’être humain.

@andychavezdemoore Là où certains mettent des larmes, je peux mettre des fleurs 💐 ## selflove ## coven ♬ son original – AndyChavezDeMoore

Et en amour, a-t-il été difficile d’avoir un partenaire vraiment déconstruit et qui ne tombe pas dans les schémas machistes?

C’est que pour construire un bel amour il ne suffit pas de trouver un homme déconstruit, le travail de déconstruction doit commencer par soi-même, car parfois nous encourageons des comportements violents que nous ne devons pas encourager ou écraser délibérément les boutons de notre partenaire que nous ne devons pas écraser ; Cela ne nous implique que dans une guerre, dans un combat dont aucun de nous ne profitera; Aujourd’hui on perçoit déjà que c’est un meilleur système pour travailler sur soi-même, avant de vouloir rejoindre quelqu’un dans sa vie. Vos fondations doivent être fortes en vous, car si demain la personne que vous avez choisie comme partenaire doit se retirer de votre vie, rien en vous ne va s’effondrer, ce ne sera qu’une partie du changement et de la dynamique de la vie. lui-même. Ce faisant, la séparation ne deviendra pas une question de destruction au-delà du processus de deuil d’une séparation.

Le combat n’est plus de trouver un partenaire idéal, c’est en faisant votre travail personnel et le partenaire idéal va arriver par magie, l’univers l’a très prouvé.

Avez-vous subi un type d’intimidation ou de harcèlement?

Harcèlement et harcèlement bien sûr que j’ai reçu, mais cela n’a jamais été parce que je suis une femme, c’est à cause d’autres situations de la vie, que nous avons réussi à éviter raisonnablement et grâce au fait que je suis toujours protégée par mes amis, par ma famille et par des gens qui savent se comporter correctement dans ce genre de situations.

Dites-nous, comment la quarantaine a-t-elle affecté vos projets récents et quels projets dans le domaine professionnel vous sont venus une fois que «cela se produit»?

Sur le plan personnel, je ne voyais pas la pandémie comme un ennemi, c’est devenu un inconvénient dans la vie qui nous a touchés à bien des égards, mais comme tout dans la vie, il s’agit d’avoir la capacité de nous adapter à ce que la vie nous présente, sans résistance pour que cela ne nous cause pas de douleur, si à un moment donné à cause de la pandémie je dois modifier mes activités, je les modifie, j’essaye de voir le bon côté du problème, si quelque chose ne fonctionne plus pour moi je ne le fais plus, j’inclus de nouvelles activités, J’apprends de nouvelles choses, comme tout dans la vie.

J’ai toujours de nombreux projets mais je laisse l’univers choisir lesquels vont se réaliser.