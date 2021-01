En plus de revivre la querelle de Jennifer Lopez et Mariah Carey et d’interroger Snoop Dogg sur tous les endroits où il a fumé de l’herbe, l’animateur du réveillon du Nouvel An de CNN, Andy Cohen, a fait des vagues avec un autre moment viral après avoir essayé d’amener Anderson Cooper à essayer de faire tomber de l’acide avec lui.

La conversation a commencé lorsque Cooper a décrit les couleurs de “Good Night Moon” comme ce à quoi il “imaginerait un trip acide”. Cohen a suivi, demandant à l’hôte de CNN s’il avait déjà essayé le médicament auparavant, ce à quoi Cooper a répondu par un non rapide. “Eh bien, il est temps. Nous le faisons ce soir,” plaisanta Cohen. “Tu viens après le spectacle.”

Les événements de la nuit ont certainement mis les téléspectateurs de bonne humeur, car beaucoup ont répondu à l’interaction avec des rires en ligne. Alors que certains ne pouvaient pas croire que les deux plaisantaient même sur les tests de drogue, d’autres ont trouvé drôle d’imaginer simplement les hôtes faire un voyage à l’acide sauvage à la maison après la fête de Cohen.

Andy Cohen tente de faire pression sur Anderson Cooper pour qu’il laisse tomber l’acide en direct sur CNN looool pic.twitter.com/Y7zFjaIPhu – gifdsports (@gifdsports) 1 janvier 2021

Certaines personnes pensent que Cooper a probablement déjà essayé l’acide une fois dans son passé.

Si vous écoutez attentivement, il a définitivement fait de l’acide avant lmao! – Beccad🖤🌻🔮🍄 (@imbeccad) 1 janvier 2021

Pourquoi ils n’ont pas de spectacle de variétés ivre chaque semaine me dépasse !! Il obtiendrait certainement de meilleures notes que le SNL autrefois montagneux. Quelque chose à penser à @CNN !!! – … 🎤David Gilbert🎤 (@DavidGilbertVO) 1 janvier 2021

Regarder Andy Cohen ivre essayer de convaincre Anderson Cooper ivre d’essayer l’acide est la raison pour laquelle je reste debout jusqu’à minuit le 31/12. – George Callas (@George_A_Callas) 1 janvier 2021

C’est CRIMINEL que nous devons attendre une ANNÉE entière pour voir @Andy et @andersoncooper se saouler ensemble à la télé chaque année. C’est l’événement dont j’ai besoin au moins une fois par semaine. Faire en sorte. – SE Cupp (@secupp) 1er janvier 2021

Andy Cohen essayant de faire pression sur Anderson Cooper pour qu’il accepte l’acide en direct sur CNN est une sorte de fin incroyable et appropriée pour 2020. – Jen est l’une de ces femmes du Michigan (@jentalleydesign) 1er janvier 2021

Bien que le moment soit emblématique, certains téléspectateurs ont pensé qu’il ne dépassait toujours pas l’appel de Cohen à l’ancien candidat à la présidentielle américaine et maire de New York, Bill De Blasio.

Aussi bon que le truc du trip acide était … aussi bon que l’interview de snoop était … la meilleure partie de la performance de @ Andy hier soir était le clown sur De Blaiso 🤡🤡 https://t.co/kno3NOYkBZ – KFC (@KFCBarstool) 1 janvier 2021

