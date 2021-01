Plus tôt cette année, de nombreux acteurs sur les règles de Vanderpump de Bravo ont été licenciés, y compris les stars de longue date Stassi Schroeder, Kristen Doute, Jax Taylor et Brittany Cartwright. Au milieu de ces changements dans la liste des règles de Vanderpump, l’animateur de Watch What Happens Live Andy Cohen a parlé au New York Times de la série Bravo. Lors de son entretien avec la publication, il a même laissé entendre qu’il aurait préféré garder les stars dans la série afin de voir comment leur croissance et leurs parcours respectifs se dérouleraient.

En juin dernier, Schroeder, Doute et les nouveaux arrivants Brett Caprioni et Max Boyens ont tous été renvoyés de l’émission. Schroeder et Doute, qui étaient sur les règles de Vanderpump depuis la première saison, auraient été licenciés après avoir dénoncé leur ancienne co-star, Faith Stowers, une femme noire, à la police pour un crime qu’elle n’a pas commis. Quant à Caprioni et Boyens, ils auraient tous deux eu des tweets insensibles au racisme de leur passé qui ont sans aucun doute joué un rôle dans leur retrait du programme. Taylor et Cartwright, qui se sont mariés en juin 2019, ont été licenciés début décembre. Bien qu’ils n’aient pas expliqué pourquoi ils ne seraient pas de retour pour une saison supplémentaire, Taylor a connu sa juste part de moments controversés au fil des ans. Il était également lié à la controverse avec Schroeder et Doute, car il a également allégué sur les réseaux sociaux que Stowers était impliquée dans un crime qu’elle n’avait pas commis.

Cohen a expliqué au NYT, dans une interview publiée mercredi, que ces licenciements étaient «des décisions pour ce moment». Cependant, il a déclaré à la publication qu’il aurait préféré que les stars restent dans la série afin de voir comment elles naviguent dans ces controverses. Le producteur de Real Housewives a déclaré: «Il est plus intéressant de s’asseoir dans l’instant avec des personnes qui vous intéressent profondément et de les regarder trouver leur chemin plutôt que d’éteindre les lumières et d’oublier que cela existait.» En juin, lorsque plusieurs les membres de la distribution ont été licenciés, Cohen a parlé de la nouvelle sur son émission Andy Cohen Live Sirius XM, par Variety.

À l’époque, Cohen a déclaré: “Je soutiens absolument la décision de Bravo. Je pense que c’était la bonne décision.” Il a ensuite précisé qu’il n’avait rien à voir avec les règles de Vanderpump de manière créative. Il a ajouté: «J’ai l’impression de le rappeler tout le temps: je ne suis plus responsable de la programmation chez Bravo; Je ne suis pas un producteur exécutif de ‘Vanderpump Rules’, je n’ai rien à voir avec la série sauf que je l’adore et que j’anime les réunions. “Cohen a continué,” Je ne produis pas les émissions. Donc, ce que je veux que les gens sachent, c’est que je n’ai pas mon mot à dire sur l’embauche et le licenciement. »