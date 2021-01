Le Andy Griffith Show a apporté la relation à l’écran entre Andy Taylor, joué par Andy Griffith, et Barney Fife, le cousin du personnage principal joué par Don Knotts. Avec toute émission de télévision, l’amitié se pose la question que de nombreux téléspectateurs se demandent souvent: sont-ils réellement amis en dehors du processus de tournage?

Un nouveau roman de Daniel de Visé intitulé “Andy and Don, The Making of a Friendship and a Classic American TV Show” traite de la façon dont les deux se sont rencontrés dans les années 1950, une décennie avant que l’émission emblématique ne fasse ses débuts. Pour résumer à quel point leur lien était fort, Griffith était aux côtés de Knotts dans ses derniers jours. “Bien que leur partenariat avec Mayberry n’ait duré que jusqu’en 1965, les deux sont restés les meilleurs amis pour la vie”, a déclaré de Visé dans une interview. “Andy était avec Don en 2006 sur son lit de mort.”

Dans une interview séparée avec Closer, Ron Howard a déclaré au point de vente que les deux étaient parfaits l’un pour l’autre. Il a rappelé à quel point Griffith était si réceptif à la comédie de Knotts, même à un point où il ne pouvait même pas se contenir. “Andy était le plus grand public du monde pour Don”, a déclaré Ron. “Don avait Andy littéralement en larmes une fois par semaine.” Venus d’horizons similaires, les deux se sont bien entendus dès le saut. “C’étaient deux gars du Sud avec des antécédents, des histoires et une enfance similaires, donc ils ont été attirés l’un vers l’autre instantanément”, a déclaré l’auteur dans cette même interview.

Le Andy Griffith Show a débuté en 1960 et a duré huit saisons jusqu’en 1968. Avec Griffith et Knotts, la série a également joué Ronny Howard et Francis Bavier. Le mandat de Knotts dans la série n’a pas duré toute la durée, cependant, après avoir quitté la série en 1965 après la cinquième saison. Dans une interview, Knotts a expliqué que sa décision de partir n’était pas par dépit, mais simplement parce que lorsqu’il s’est inscrit pour la première fois à l’émission, on lui a dit que ce ne serait que pour cinq saisons. Ainsi, à la fin des cinq premières années, Knotts a commencé à chercher plus de travail et a signé un accord avec Universal pour faire des films. «Ce fut une période difficile pour moi parce que j’ai tellement apprécié le spectacle que je détestais partir», a-t-il expliqué. “Je ne m’attendais pas à ce que ça continue.” Depuis sa fin, la série continue de vivre sur la scène de la culture pop. L’émission a atteint de nouveaux publics des décennies plus tard grâce au succès de ses rediffusions à la télévision par câble et pour son streaming.