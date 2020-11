UNE

ndy Murray est convaincu qu’il pourra se remettre en forme pour battre les meilleurs joueurs du monde en 2021 et remporter une troisième médaille olympique.

Mais l’ancien n ° 1 est convaincu que le bloc d’entraînement de fin de saison prolongé l’aidera à le ramener aux échelons supérieurs du match.

Sur la perspective d’atteindre les dernières étapes des tournois l’année prochaine, il a déclaré: «Si je suis en forme, je le ferai. Je n’ai pas oublié comment jouer au tennis. J’en ai assez vu dans le nombre limité que j’ai joué l’année dernière.

«Je battais un joueur du top 10 à Cincinnati [Alexander Zverev back in August], les 50 meilleurs joueurs et évidemment à la fin de l’année dernière, je gagnais toujours contre des gars comme Stan Wawrinka.

«Donc, je sais que je jouerai et gagnerai de gros matches si je peux rester en forme et en bonne santé pendant une période prolongée. Et c’est pourquoi je fais le travail tout à l’heure pour essayer d’éviter d’avoir des problèmes l’année prochaine. »

Il a pour objectif de commencer sa saison à l’Open d’Australie de janvier, ainsi que de cibler à la fois Wimbledon et les Jeux olympiques, pour lesquels il devrait obtenir une wildcard en tant qu’ancien médaillé d’or bien qu’il ne soit pas suffisamment élevé dans le classement mondial.

Après avoir remporté l’or à Londres 2012 et à nouveau à Rio quatre ans plus tard, Murray a déclaré: «Si je suis en forme et en bonne santé, je serais ravi d’aller essayer de gagner une autre médaille à Tokyo.

Murray n’a disputé que sept matches sur l’ATP Tour en 2020, qui se vantait d’un calendrier relativement complet à la suite du premier verrouillage du coronavirus, l’Open de France et l’US Open se déroulant dans des bulles biosécurité ainsi qu’une série d’événements ATP et l’ATP Finales.

Mais il a suggéré que le tennis ait une bonne saison après l’Open d’Australie que les joueurs devraient s’engager à prendre un vaccin Covid-19.

“J’espère que tous les joueurs seraient prêts à faire cela pour le bien du sport”, a-t-il déclaré, “à condition que tout se soit avéré sûr.”

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a exprimé son objection à la vaccination. Et de cette position, Murray a ajouté: «J’ai aussi lu quelques semaines après avoir dit qu’il ne serait pas désireux de faire ça, si c’était quelque chose qui devait être fait pour lui de pratiquer ce sport, il le ferait. Je suis convaincu que les joueurs y participeraient si cela signifiait que le Tour revenait à la normale.

Alors que Murray a eu du mal avec sa forme physique depuis qu’il s’est blessé lors de la finale de la Coupe Davis de l’année dernière, il y a eu une étape positive mardi lorsqu’il a affronté le n ° 1 britannique Dan Evans lors d’une séance d’entraînement de deux heures, et a déclaré qu’il était à 10 jours du plein. -sur des matchs simples de compétition à l’entraînement.

À propos de sa forme physique, il a déclaré: «J’ai fait des tonnes de travail dans le gymnase et j’essaie de construire pour battre tous mes records personnels au gymnase. Je suis vraiment motivé pour faire ça.

«La seule chose que je n’atteindrai peut-être pas au même niveau est la vitesse, mais j’espère qu’en améliorant ma force et ma puissance, cela m’aidera à être un peu plus rapide sur le court. Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas revenir à ce que c’était avant.

«Et ce n’était probablement pas le cas l’année dernière, vraiment. Alors, je me sens bien. J’ai travaillé dur pour arriver à ce point mais je peux faire mieux. J’ai juste besoin de me concentrer sur ce que je peux faire pour revenir là où je veux revenir. Je pense que l’année prochaine, je vais bien.

«Je pense qu’avec mon âge et aussi avec la hanche en métal, je ne peux pas vraiment me permettre d’avoir des fentes ou d’être légèrement plus lourd que ce que je devrais être ou d’avoir des faiblesses dans mon corps avec lesquelles j’aurais peut-être pu m’en sortir quand j’étais plus jeune . »

