ndy Murray ratera l’Open d’Australie après avoir échoué à trouver une quarantaine viable, a annoncé vendredi l’ancien n ° 1 mondial.

Murray a raté un vol sur l’un des vols affrétés vers l’Australie pour le Grand Chelem d’ouverture de la saison après avoir été testé positif pour Covid-19.

Le quintuple finaliste à Melbourne avait toujours espéré voyager en Down Under à une date ultérieure, mais a admis vendredi après-midi que ce n’était plus possible.

Le triple champion du Grand Chelem a déclaré: «Gutted pour partager que je ne m’envolerai pas pour l’Australie pour participer à l’Open d’Australie.

«Nous avons eu un dialogue constant avec Tennis Australia pour essayer de trouver une solution qui permettrait une forme de quarantaine viable, mais nous n’avons pas pu la faire fonctionner.

«Je tiens à remercier tout le monde là-bas pour leurs efforts. Je suis dévasté de ne pas jouer en Australie – c’est un pays et un tournoi que j’aime. »

Murray a joué pour la dernière fois à l’Open d’Australie en 2019, perdant dans un match marathon en cinq sets contre Roberto Bautista Agut, après quoi il a laissé entendre qu’il pourrait être contraint à la retraite avant une deuxième opération de la hanche.

Mais il a fait son retour en Grand Chelem à Roland-Garros l’an dernier avant de jouer à l’US Open.

Suite à son revers Covid, il y avait déjà des inquiétudes dans le camp de Murray à propos de la préparation du match en Australie selon les règles de quarantaine strictes mises en place par les officiels en Australie avant que la décision ne soit finalement prise de ne pas voyager.