Le nom de Angela Aguilar a fait les manchettes d’importants médias et magazines à plusieurs reprises, notamment pour sa dernière collaboration “Dis moi comment tu veux“à côté de Christian Nodal, elle a elle-même partagé une parodie dans l’une de ses vidéos sur Instagram faisant référence à ce succès.

En plus d’être une jeune femme issue d’une famille d’artistes, petite-fille d’Antonio Aguilar et à son tour fille de Pepe Aguilar, Ángela a hérité du talent des hommes et de la beauté de sa mère et de sa grand-mère paternelle Flor Silvestre.

Elle a commencé sa carrière depuis qu’elle était toute petite, grâce au soutien de sa famille et surtout son naturel d’être sur scène et son immense talent est qu’elle est devenue titulaire de plusieurs prix et reconnaissances, ceux-ci à la fois physiquement et en voix, merci En raison de sa popularité, il est devenu une star de la musique mexicaine régionale.

D’un autre côté, nous avons chanteur Christian Nodal qui en même temps Angela Aguilar Il s’est aventuré dans la musique très jeune, l’histoire de l’interprète de “Adiós amor” est un peu différente de celle du beau chanteur, il a pour sa part mis un peu plus de temps à se faire connaître, mais une fois qu’il a commencé à se démarquer, personne ne peut le faire stop, a eu de grandes collaborations avec d’importantes personnalités de la musique, la plus récente était avec la petite-fille d’Antonio Aguilar.

“Dis-moi comment tu veux” a été l’un des plus gros succès des deux, pour le simple fait d’être une chanson interprétée par Aguilar et Nodal, qui ont eu de bons commentaires mais en même temps, c’est devenu une grande source de mèmes sur les réseaux sociaux.

En tant que Mexicain, je suis fier que des jeunes talentueux promeuvent notre musique », a écrit un internaute.

Jusqu’à aujourd’hui, la vidéo partagée sur la chaîne officielle de Christian nodal, a plus de cinquante millions de vues depuis son lancement une semaine.

Comme mentionné, “Dis-moi comment tu veux” est devenu un flanc facile de mèmes, grâce à l’ingéniosité mexicaine, en raison de certaines phrases qui sont mentionnées dans la chanson, Angela Aguilar a récemment fait une courte parodie de l’une des phrases qui a le plus a attiré l’attention dans la chanson.

Et si je vous donne des roses? Quoi qu’il en soit, ils vont me flétrir mon père courra vers toi de toute façon », est cité dans la chanson.

En chantant cette partie Angela Aguilar Extrêmement concentrée, quelqu’un apparaît qui lui montre des roses, et plus tard une petite guitare transparente, quand elle rejette la deuxième occasion où les roses sont jetées dessus, elle rit immédiatement, ce qui a attiré l’attention de la scène, c’est que cela lui a fait bien rire spontané.

Peut-être que la référence qu’il a faite était due au fait que dans certains mèmes, en écoutant les phrases susmentionnées précédemment, ils finissent par demander Qu’est-ce que tu veux!, Comme s’ils étaient désespérés de savoir arrêter de se battre pour tous les efforts qu’ils ont Fait.

Cette collaboration entre les deux représentants de la région mexicaine était très attendue, car tous deux sont deux grandes stars de ce genre et leurs mélodies il y a ceux qui prétendent sauver précisément cette culture de la région mexicaine donc certains internautes sont fiers de les voir ensemble et appréciez leurs chansons, surtout cette ingénieuse collaboration.

Nous espérons qu’Angela Aguilar et Christian nodal Continuez votre carrière en valorisant notre culture, et apprenez-en un peu plus sur les projets de la jeune femme qui devrait lancer plus de contenus et de futurs succès.

