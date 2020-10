Angela Aguilar fête ses 17 ans avec une formidable fête | .

La plus jeune fille de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, l’a célébrée 17 ans vieux avec une incroyable fête très colorée avec de nombreux invités, amis et sa famille partageant les meilleurs moments sur les réseaux sociaux.

Ángela Aguilar n’est plus qu’à un pas de la majorité parce que c’était le 8 octobre dernier rempli 17 ans.

La chanteuse régionale mexicaine a surpris ses followers sur son compte Instagram officiel en montrant une partie d’elle fête anniversaire, depuis qu’il a eu un fête incroyable avec tant d’invités, d’amis et de sa famille.

La plus jeune de la dynastie Aguilar, elle a célébré en grand avec une fête pleine de détails de décoration rose, de fleurs et d’un beau gâteau.

Comme prévu, elle ressemblait à une princesse et elle portait un corset de la même couleur, avec des détails en strass, un jean bleu et un collier qui la rendait spectaculaire et captivait tous les regards.

Il ne fait aucun doute qu’Ángela Aguilar est l’une des chanteuses régionales les plus réussies, car non seulement elle a un talent incomparable, mais elle a aussi un grand charisme, de la sympathie et est très gentille avec ses disciples.

La fête a attiré l’attention de ses abonnés sur Instagram, où il compte jusqu’à présent quatre millions de followers et il avait l’air heureux lors de sa célébration et est également devenu l’une des voix les plus aimées et respectées de la chanson régionale mexicaine.

Il est à noter que la beauté d’Ángela Aguilar et son apparence dans les costumes typiquement mexicains sont l’une des choses qui ressemblent le plus au show business et aux réseaux sociaux.

Comme prévu, Pepe Aguilar a profité de cette journée pour envoyer un message d’anniversaire très spécial à sa fille bien-aimée.

Fille chérie. Joyeux anniversaire!!! Je suis extrêmement honoré de pouvoir guider votre chemin et infiniment chanceux d’avoir votre énergie présente dans ma vie. Merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous donnez. Pour tout ce que vous contribuez simplement en étant vous-même. Que ce soit un nouveau retour au soleil plein de santé, de bonheur et plein de belles choses pour vous », a publié la chanteuse.

Tandis que sa mère, Aneliz Zilena, a partagé un message plein de sentiment total envers sa fille qui est la meilleure de sa maison.

Pour les rêves que vous avez, ceux que vous réalisez et ceux que vous inspirez; c’est un privilège de vous accompagner dans cette vie. Merci de tendre la main et de remplir le monde de sourires, la vie est meilleure à travers vos yeux. Félicitations, fille bien-aimée », a déclaré Aneliz, la mère d’Angela.

Il est à noter que ces détails de sa célébration ont été capturés par Ángela, qui a partagé des vidéos et des photos à travers ses histoires sur Instagram où elle peut être vue en train de casser son gâteau décoré de fleurs de bitume, son père allongé dans le parador photographique, et même une petite fête canine avec tous les animaux de compagnie du chanteur nominé aux Grammy Awards latins.

Ángela Aguilar Álvarez a obtenu une reconnaissance notable après avoir joué “La Llorona” à la 19e édition des Latin Grammy Awards en 2018.

Son premier album studio solo, Primero soy Mexicana en 2018, a rencontré sans surprise un succès et un succès critique.

Elle a été nominée pour un Grammy Award et deux Latin Grammy Awards, ce qui en fait l’une des plus jeunes artistes nominées pour les deux prix.

Il est à noter qu’en 2012, alors qu’il n’avait que neuf ans, il a lancé New Tradition avec son frère Leonardo et a présenté quatre chansons interprétées par Leonardo et quatre par Angela.

