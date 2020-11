Ángela Aguilar, le bel héritage de Flor Silvestre | Instagram

Ángela Águilar est actuellement une star de la musique; Cependant, il y a beaucoup plus derrière lui, tout un héritage d’une famille talentueuse et d’un amateur de cinéma et de musique, son plus grand exemple, sa grand-mère: Fleur sauvage.

Bien que le Mexique pleure aujourd’hui le départ de la talentueuse actrice et chanteuse Flor Silvestre, mère de Pepe Aguilar et qui était l’amour d’Antonio Águilar pour sa vie, beaucoup d’autres préfèrent mettre la tristesse de côté et se concentrer sur l’énorme héritage qu’il a laissé, y compris Ángela Águilar.

Depuis que la petite fille de Pepe Águilar a commencé à se lancer officiellement en tant que chanteuse professionnelle, il y avait ceux qui ont sans aucun doute lié le talent de la petite fille. Angela Aguilar à sa grand-mère. Beaucoup disent que la beauté et la voix de la jeune femme remontent à l’époque du cinéma d’or mexicain où la belle jeune femme Flor Silvestre remplissait le petit écran de son élégance et de son talent.

Cela peut vous intéresser: Angela Aguilar fait une parodie de sa chanson avec Christian Nodal

C’est en 2018 que la plus jeune fille de Pepe a enregistré la vidéo officielle de Red Sky, une chanson emblématique à laquelle elle a donné son style, mais elle a définitivement rappelé la manière unique dont l’épouse de Antonio Aguilar l’a interprété.

Dans la vidéo, vous pouvez voir la jeune femme dans une ferme, exalter ses racines avec des costumes typiques et montrer comment elle monte, entre autres actions mexicaines typiques; mais la plus belle chose à propos du clip vidéo est la fin, dans laquelle sa grand-mère apparaît Fleur sauvage de sorte qu’il semble approuver les talents de sa petite-fille. La chose la plus importante est le moment où ils sont vus de près et la star de cinéma en or donne à sa petite-fille un bandana rouge avec une grande sensation, qui semble être le symbole qu’il passe le témoin et maintenant c’est au tour de la nouvelle génération, par Ángela Águilar, pour briller.

Cette vidéo a été un succès, elle a été partagée sur la chaîne officielle de la fille de Pepe Águilar en septembre 2018 et a dépassé les 43 millions de vues sur la plateforme vidéo.

Ángela est l’un des artistes les plus appréciés dans le monde du genre régional mexicain. Depuis sa création, la fille de Pepe Aguilar Elle a fait preuve d’une grande simplicité et d’un talent naturel. Même avec le temps, la jeune femme continue d’être une beauté naturelle et l’une de celles qui ne nécessitent pas beaucoup de maquillage, de looks scandaleux ou de retouche dans sa voix pour briller au maximum.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Angela a actuellement 17 ans et est une étoile montante de la musique; Très jeune, depuis 2012, elle est active dans le monde de la musique et s’est toujours démarquée par son talent et son énorme puissance vocale.

Ángela Águilar a été énormément reconnue après sa performance de “La Llorona” à la 19e édition des Latin Grammy Awards en 2018 et a obtenu d’énormes réalisations telles que sa nomination pour un Grammy Award et deux Latin Grammy Awards, devenant l’un des les plus jeunes artistes nominés pour les deux prix.

Madame Fleur sauvage est parti ce 25 novembre 2020 pour une vie meilleure. La star mexicaine a eu une vie longue et réussie, il est parti à l’âge de 90 ans, son cœur s’est arrêté à cause de la fatigue des années et il a vécu ses derniers instants entouré de ses enfants et petits-enfants. Il s’est avéré que la star serait enterrée à côté de celui qui était l’amour de sa vie, Antonio Aguilar.