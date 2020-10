Angela Aguilar parle de sa vie amoureuse, confirme-t-elle sa relation? | .

Beaucoup de gens sont vraiment intéressés à savoir s’il y a quelqu’un ou pas dans le cœur de la chanteuse Ángela Aguilar, alors elle a décidé d’en parler après tant de questions.

Ángela Aguilar a gagné l’orion de millions de personnes grâce à son incroyable personnalité et bien sûr sa voix, à la suite de ce des questions sur des aspects de sa vie.

Il y a beaucoup de gens intéressés à savoir si Ángela Aguilar a partenaire ou pas et actuellement il y en a sans fin rumeurs sur Internet qu’elle-même a commencé à enquêter et a décidé de rompre le silence.

Actuellement, la chanteuse mexicaine a 16 ans, cependant, à son jeune âge, elle est l’une des filles qui a le plus volé coeur et tombe amoureux, car il a une beauté incomparable.

En conséquence, beaucoup sont intéressés à savoir si Angela a un partenaire ou non, car elle assure qu’elle n’a jamais eu copain et même ainsi, les gens insistent pour sortir avec elle avec une personne célèbre ou jusqu’à ce qu’elle soit mariée.

Alors, dans l’une de ses vidéos vlog qu’elle a sur son compte YouTube, elle a décidé de mettre fin à ces rumeurs et de briser le silence à ce sujet.

Je n’ai pas eu de petit ami et ils veulent même me marier … Je ne vais pas te dire quand j’ai un petit ami, pourquoi, parce que ça ne me rend pas décent. Je veux dire, j’ai l’impression qu’en tant que personne célèbre, vous ne pouvez pas faire ces choses. Mais, quand je vais me marier et comme ça, je les préviens déjà et ils ne se rendront même pas compte pourquoi ils vont dire que ni l’un ni l’autre n’a de petit ami et ensuite elle est mariée “

En outre, il a également révélé la raison pour laquelle il n’a toujours pas de partenaire et bien que l’on pense que cela pourrait être une réponse évidente “mon père ne me donne pas la permission” dans ce cas, cela ne s’appliquait pas, plutôt parce que l’interprète de “como la flor” a décidé de ne pas avoir un petit ami parce que vous voulez vous concentrer sur votre carrière artistique, ainsi que sur votre famille et vos amis.

Et il est plus qu’évident qu’être une chanteuse à succès n’est pas du tout facile et au fur et à mesure que vous gagnez en notoriété, vous avez tendance sans vouloir le faire à vous éloigner de vos proches, alors elle veut être avec eux autant que possible jusqu’à ce qu’elle soit autorisée. .

Il a également ajouté dans une publication qu’il admet qu’à l’avenir, il est possible qu’il vive avec quelqu’un et que s’il le fait, ce ne sera probablement pas quelque chose de public.

Il est à noter que récemment l’interprète de “Como la flor” a décidé de lancer un blog sur son compte YouTube où elle partage certaines de ses expériences quotidiennes, ainsi que de montrer à son public comment est sa personne et certaines activités ce qu’elle fait, un espace où elle a partagé l’histoire de sa vie amoureuse, étant l’une des choses que les gens qui l’admirent le plus remettent en question.

Sur sa chaîne YouTube, où il a également tous les clips vidéo qu’il a publiés, il compte environ 1 800 000 abonnés.

Il ne fait aucun doute qu’Angela Aguilar est fière de ses racines et à chaque occasion qui se présente à elle, elle revendique non seulement la culture mexicaine, mais aussi sa beauté, bien sûr une combinaison parfaite qui met en valeur la beauté des femmes mexicaines.

En revanche, l’une des choses qui a le plus sonné ces dernières semaines est que son nom a été associé au chanteur Christian Nodal, car les deux sortiront un duo, cependant, beaucoup de gens pensaient que l’interprète de “Toxic Love “Il avait mis fin à sa relation avec la chanteuse Belinda et était maintenant avec la fille de Pepe Aguilar, mais bien sûr, ce n’était que des rumeurs, car cela ne s’est pas produit et ce n’est qu’une collaboration entre les deux, qui ravira sûrement tant les fans d’Aguilar. à partir de nodal.

