Angela Aguilar s’évanouit avec le vaccin contre la grippe | Réforme

Chanteur mexicain de musique mariachi Angela Aguilar Elle a souffert d’un évanouissement spectaculaire après avoir reçu le vaccin contre la grippe, et elle avait également l’air affligée et blessée, ce qui inquiétait sans aucun doute trop ses disciples.

Ángela Aguilar via un compte Instagram, la jeune chanteuse s’est évanouie sur une chaise avec un masque et a été aidée par une femme après avoir reçu le traitement.

Dans les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir Angela Aguilar assis dans un fauteuil tout en étant assisté par une femme qui soutient sa tête.

L’enregistrement a été réalisé quelques instants après l’injection de la jeune chanteuse contre le virus mortel, cependant, sa peur d’un tel acte l’a amenée à être proche de l’évanouissement.

Et aussi comme si cela ne suffisait pas, Angela Après avoir été découverte par la caméra, elle montre sa souffrance avec un cri en forme de colère.

En revanche, il y a quelques semaines, le nom de la fille de Pepe Aguilar était dans la tendance après la rumeur selon laquelle elle était enceinte.

C’était après que la chanteuse de 17 ans a partagé une histoire sur son nouveau blog YouTube dans laquelle elle a déclaré qu’elle était «enceinte».

Il convient de mentionner que la nouvelle n’était pas surprenante seulement pour ses followers mais aussi pour la chanteuse elle-même, puisqu’elle a pris la tâche de chercher son nom pour savoir quelles nouvelles il y avait à son sujet sur Internet, se heurtant à cela peut-être loin de la déranger beaucoup. La grâce.

Quand Aguilar a commencé sa vidéo, en commençant par saluer ses followers et en demandant comment sa famille, ses partenaires, etc. Elle a commenté qu’elle s’ennuyait un peu et qu’elle ne savait pas quoi enregistrer, c’est pourquoi elle a choisi de s’auto-rechercher sur Google, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’elle trouverait dans cette recherche.

De plus, elle a récemment été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas de partenaire, mais elle a clairement indiqué qu’elle voulait se concentrer sur sa carrière et qu’un partenaire lui enlèverait le temps de se consacrer à sa carrière et à sa famille.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Angela Aguilar Alvarez a obtenu une reconnaissance notable après avoir joué “La Llorona” à la 19e édition des Latin Grammy Awards en 2018 et est également la petite-fille d’El Charro de México, Antonio Aguilar.

Son premier album solo en studio, “Primero soy Mexicana” en 2018, a été accueilli avec succès et acclamé par la critique et a été nominé pour un Grammy Award et deux Latin Grammy Awards, faisant d’elle l’une des plus jeunes artistes à être nominée. pour les deux prix.

Angela est née dans une famille musicale connue sous le nom de “La Dinastía Aguilar”, son père est un chanteur renommé, ses grands-parents paternels sont des chanteurs et acteurs mexicains Antonio Aguilar et Flor Silvestre et depuis son plus jeune âge, elle a fréquemment accompagné son père en tournée pour l’Amérique latine, avec son frère Leonardo Aguilar.

En 2012, alors qu’il n’avait que neuf ans, il a sorti “New Tradition”, avec son frère Leonardo, et a présenté quatre chansons interprétées par Leonardo et quatre par Angela.

En 2016, elle a participé au festival BBC 100 Women à Mexico et à seulement 13 ans, elle était la plus jeune artiste et a déclaré à BBC News que l’industrie de la musique était dominée par les hommes et qu’elle espérait que cela changerait.

Il y a quelques jours, la plus jeune fille de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, a célébré ses 17 ans en grand avec une incroyable fête très colorée avec de nombreux invités, amis et sa famille partageant les meilleurs moments sur leurs réseaux sociaux.

Et comme prévu, elle ressemblait à une princesse et elle portait un corset de la même couleur, avec des détails en strass, un jean bleu et un collier qui la rendait spectaculaire et captivait tous les regards.

Cela peut vous intéresser: Ángela Aguilar fête ses 17 ans avec une formidable fête