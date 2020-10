Angela Aguilar subit un changement radical de look, elle est teinte en rose! | .

La belle chanteuse Angela Aguilar jour après jour, elle surprend ses followers avec sa grande beauté naturelle à 17 ans et récemment elle a choisi de changer un peu de look, alors elle a décidé de changer radicalement de look et de se teindre en rose.

Ángela Aguilar a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle se vantait d’elle nouveau style à ses plus de 4 millions de followers.

Ce fut une grande surprise que les adeptes de la jeune chanteuse, Ángela Aguilar, ont prise car dans sa dernière publication sur Instagram, elle montre un changement de look surprenant et radical.

Actuellement, la fille de Pepe Aguilar est également l’une des célébrités mexicaines avec le plus grand nombre de followers sur Instagram.

Et c’était précisément là où Angela est devenue un sujet de conversation après avoir partagé une photo dans laquelle elle montre sa nouvelle couleur de cheveux tout en posant dans une élégante robe noire.

La photo a été partagée sur son compte il y a deux jours et comme prévu elle a rapidement attiré l’attention de ses followers et jusqu’à présent, il compte près de 400 000 “likes” et des commentaires interminables de ses followers qui mettent en évidence son beauté spectaculaire qu’il porte.

Angela ne peut pas être plus belle, vous êtes un excellent exemple du Mexique “,” Wow avec vous netaaaa “,” Déesse de l’Olympe “,” Belle “et” Jolie “, étaient quelques-uns des commentaires.

Sans aucun doute Angela Aguilar Elle a gagné l’affection de millions de personnes pour son charisme et son grand talent musical, qu’elle a hérité de son père Pepe Aguilar et bien sûr aussi de ses grands-parents Antonio et Flor Silvestre, faisant d’elle l’une des jeunes artistes mexicaines les plus réussies. a actuellement.

À travers ses réseaux sociaux, il a également partagé le grand amour et la passion qu’il a pour les chevaux, auxquels il a déclaré qu’ils étaient l’amour de sa vie.

À travers des photos et des vidéos publiées sur son compte Instagram officiel, Angela démontre le grand amour qu’elle a pour les chevaux, ainsi que le lien qu’elle a établi avec plusieurs d’entre eux.

Un de ceux qui a beaucoup insisté est sur Trojan qui est son cheval préféré, c’est un cheval noir de jais qui est son chéri car il a un lien énorme avec lui, j’ai même commenté dans une photo publiée il y a quelques mois qu’il c’était un secret.

Il est à noter que ce cheval est celui avec lequel il joue dans les palenques, il passe donc beaucoup de temps avec lui, car il doit l’entraîner et le monter constamment, car il lui apprend à marcher en arrière, au trot et à l’arc.

Il aime tellement les chevaux que le célèbre chanteur Vicente Fernández a donné “Speedy”, un cheval de plus qu’il a parmi ses équidés bien-aimés.

De plus, dans plusieurs de ses publications, il a qualifié ses chevaux les amours de sa vie, tel est le cas d’Achille, un cheval gris, avec lequel il a enregistré la vidéo “Red Sky” et à qui il a dû dire au revoir en 2018 , en raison de son échec.

Comme vous vous en souvenez, Angela Aguilar Álvarez a obtenu une reconnaissance notable après avoir joué “La Llorona” à la 19e édition des Latin Grammy Awards en 2018.

En 2012, alors qu’il n’avait que neuf ans, il a sorti “New Tradition” avec son frère Leonardo et a présenté quatre chansons chantées par Leonardo et quatre par Angela.3

Alors qu’en 2016, elle a participé au festival BBC “100 Mujeres” à Mexico et à seulement 13 ans, elle était la plus jeune artiste.

