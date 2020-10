La star du fiancé de 90 jours, Angela Deem, envisage de subir une opération de perte de poids, mais son mari Michael Ilesanmi n’a pas vraiment soutenu l’idée lorsqu’elle a annoncé la nouvelle lors de l’émission spéciale Heureusement pour toujours: les couples disent tout lundi. Après avoir noué le nœud au Nigeria cette saison, les jeunes mariés sont toujours séparés par des lignes de pays alors que Deem cherche un visa matrimonial pour que son nouveau mari vienne aux États-Unis depuis son pays d’origine, et il est clair qu’Ilesanmi ne savait pas que sa femme planifiait. passer sous le couteau du tout.

“Oh, mon Dieu. Je ne voulais pas parler de cela devant Michael. Je vais subir une opération de perte de poids”, a déclaré Deem, à laquelle Ilesanmi a répondu en disant “non” à plusieurs reprises. «Après le troisième mois, je vais perdre environ cent livres et quelque chose», a-t-elle poursuivi. “Tout sera reconstruit. Ma chirurgie de la peau … Je vais tout faire.”

Deem a ensuite confirmé qu’elle n’avait pas encore informé son mari de ses projets. “Elle sait que je n’aime rien à la chirurgie,” dit l’Ilesanmi. “Comme, ne pas faire ce truc artificiel. Je n’aime pas ça. »La femme de 55 ans a continué qu’elle n’était pas satisfaite de son poids pour le moment.« C’est ennuyeux d’être à bout de souffle, quand on sait qu’on a pris 20 livres en deux mois en s’asseyant ici en train de manger tout ce que les enfants mangent », a-t-elle dit, expliquant que même si elle a toujours« été belle », elle« vient d’avoir un problème de poids ».

Quand Ilesanmi a dit qu’il ne se «plaindrait» jamais du corps de sa femme et qu’il la préférait telle qu’elle était, elle a répondu: «Mais tu dois te sentir sexy pour être sexy, non? Et, tu sais, je n’aime jamais me sentir grosse Ou n’importe quoi.” Elle a ensuite suggéré que leur vie sexuelle changerait après la chirurgie. “” Nous avons du bon sexe maintenant, Michael. Mais pouvez-vous imaginer avec cent livres de réduction? ” dit-elle. “Je vais vous renverser.”

En suppliant ses professionnels de la santé de ne pas pratiquer la chirurgie, Ilesanmi a déclaré que Deem était “chanceux que nous soyons loin l’un de l’autre” en ce moment, car il “ne peut pas l’empêcher” de subir l’opération. “Angie, je ne veux pas te perdre,” dit-il. “S’il te plaît. Bébé, je t’aime pour qui… tu es. C’est tout ce que je vais dire.” Deem a fait la promotion d’un certain nombre de produits de perte de poids sur Instagram, affirmant en juin qu’un nettoyage «m’a aidé à me mettre sur la bonne voie pour l’été», en jaillissant, «mes envies sont réduites et la motivation est en hausse».