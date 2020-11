Alors que l’acteur Jon Voight continue d’exprimer son soutien au président Donald Trump, de nombreux fans adressent publiquement leurs sympathies à sa fille, Angelina Jolie. Voight partage toujours des théories du complot sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020, affirmant à tort qu’il y a eu une sorte de falsification des élections sans aucune preuve. De nombreux fans se sentent pour Jolie, voyant les membres de leur propre famille tomber dans des domaines similaires de désinformation.

Voight a publié de nombreuses vidéos solennelles sur les réseaux sociaux, où il parle longuement de la politique américaine, qualifiant autrefois Trump de «plus grand président depuis Abraham Lincoln». Dans sa première vidéo après que les résultats aient montré que Trump avait perdu, Voight s’est associé aux théories du complot sur cette élection, qualifiant les résultats de “mensonge” et disant aux autres partisans de Trump: “c’est maintenant notre plus grand combat”. Dans sa dernière vidéo, Voight a évoqué le “grand danger” qu’il pense que la présidence de Biden posera aux États-Unis.

Jon Voight a perdu la tête il y a des décennies .. demandez à sa fille qui ne lui parle plus .. https://t.co/LcnleuhK8K – Kamatsu (@DarkWebWarrior) 28 novembre 2020

En voyant ce nouveau discours radical, de nombreux adeptes ont immédiatement pensé à Jolie et aux autres enfants de Voight. Certains ont publié sur les réseaux sociaux en disant que leurs parents étaient préoccupés par une désinformation similaire et qu’ils se sentaient mal pour Jolie. D’autres ont plaisanté en disant que la relation inexistante de Jolie avec Voight devrait montrer comment les autres devraient également traiter avec lui.

“Angelina Jolie méritait bien mieux pour un père que Jon Voight Jon Voight n’a jamais mérité une belle âme comme elle comme sa fille. Angelina est du bon côté de l’histoire … Jon est du mauvais côté pour toujours”, a tweeté un fan.

Jolie est issue du deuxième mariage de Voight avec l’actrice Marcheline Bertrand. Lui et Bertrand se sont mariés en 1971, se sont séparés en 1976 et ont finalisé leur divorce en 1980, tandis que Jolie est née en 1975. Depuis lors, Voight est sorti avec de nombreuses autres stars, mais ne s’est jamais remarié.

Jolie a grandi avec sa mère et a passé peu de temps avec Voight, à tous points de vue. Elle a déclaré au Rolling Stone Magazine que c’était sa mère, et non son père, qui l’avait inspirée à devenir comédienne, malgré le fait qu’elle avait un peu participé à l’un des films de son père à l’âge de 5 ans. «dysfonctionnels», et que le plus proche de la réconciliation a été lors du tournage de Lara Croft: Tomb Raider ensemble en 2001. Elle a dit que leur relation s’était à nouveau détériorée par la suite.

Voight n’a pas contesté cette interprétation, mais a attaqué sa fille, la blâmant pour leur éloignement. En 2002, il a déclaré à Access Hollywood que Jolie avait “de graves problèmes mentaux” qui ont causé leur relation tendue. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas où ils en sont.