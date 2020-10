Angelina Pivarnick a un nouveau butin et elle n’a pas peur de le montrer. La star de Jersey Shore a partagé son expérience des injections de fesses sur Instagram mardi. Admettant qu’elle hésitait à publier ce message personnel sur ses réseaux sociaux, Pivarnick a publié une transformation côte à côte sur 12 semaines. Elle a dit à ses abonnés qu’elle avait encore une session à faire et qu’elle partagerait également cette mise à jour.

Elle a commencé par écrire que, comme toujours le cas avec elle, elle voulait être «honnête» envers tout le monde en dépit d’être «fatiguée» de partager les photos à cause des trolls Internet et des commentaires blessants qui, selon elle, pourraient suivre. «Je suis humain et j’ai de la cellulite comme beaucoup de gens», a écrit Pivanick. “Je ne suis pas parfait.” Elle a utilisé John Paul Tutela, un chirurgien plasticien dans la région de New York et du New Jersey, pour subir la procédure. Elle a noté qu’il a fallu environ trois semaines pour que les progrès soient remarqués, mais elle “ne peut pas croire à quel point mes nouveaux fesses sont incroyables.”

Pivarnick a expliqué qu’elle était allée chercher un lifting brésilien des fesses mais qu’elle n’était pas éligible pour cette procédure, alors Tutela a alors suggéré des injections. «Il est incroyable et il savait ce qui me conviendrait le mieux», a-t-elle partagé. Elle a dit que la procédure était «indolore et rapide». Tutela a commenté son message en écrivant: «Vous avez l’air incroyable. Merci d’avoir partagé!”

Avec ses nouveaux atouts, Pivarnick attendra – comme le reste du pays – la première de la saison Jersey Shore: Family Vacation le 19 novembre. La bande-annonce suggère que les choses pourraient devenir difficiles pour Pivarnick dans la nouvelle saison. La saison 3 s’est terminée par le mariage de Pivarnick avec Chris Larangeira et a également vu l’amitié entre les filles atteindre un point d’ébullition. Il semble que le drame se poursuive dans la nouvelle saison. Nicole “Snooki” Polizzi ne reviendra pas dans la série, bien que ne citant pas cet exemple spécifique lors de l’annonce, elle a dit qu’elle devait gérer le drame et vouloir se concentrer sur sa famille. Bien que Snooki ne revienne pas, la série verra toutes les autres stars de retour, y compris Paul «Pauly D» DelVecchio, Mike «The Situation» Sorrentino, Ronnie Ortiz-Magro, Jenni «J-Woww» Farley, Deena Nicole Cortese et Vinny Guadagnino.

En plus de Pivarnick partageant ses dernières nouvelles, Cortese a également de grandes nouvelles. Elle a révélé qu’elle et son mari attendaient leur deuxième enfant.