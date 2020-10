Angélique Boyer se retire temporairement de la télévision | Réforme

La belle actrice Angélique Boyer Il a avoué qu’il se retirerait temporairement de la télévision après 16 ans de carrière artistique et de grands succès à l’écran, qui ont conquis le cœur de millions de téléspectateurs au fil des ans.

Angelique Boyer a révélé à ses followers ce qu’elle allait faire après avoir terminé sa récente telenovela “Imperio de Lies”.

Le protagoniste de telenovela a assuré que va prendre sa retraite pendant un certain temps des feuilletons après avoir terminé le tournage de son dernier projet, “Imperio de Mentiras”, qu’il joue avec l’acteur Andrés Palacios.

Angelique a révélé à divers médias en dehors de Televisa San Ángel que lorsqu’elle aura terminé l’enregistrement de “Imperio de Mentiras”, elle ne fera plus de projets en télévision au moins un en un an.

Je vais certainement me donner une pause, même si je ne veux pas. L’écran ne le sera pas, au moins pendant un an », a exprimé Angélique à la presse.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’elle le fait, puisque l’actrice également à la fin de l’histoire “Aimer à mort”, elle a pris une pause d’un an avant de commencer “Empire of Lies”.

De plus, la petite amie de Sebastián Rulli a avoué qu’elle soutiendrait ses collègues RBD lors de leurs retrouvailles tant attendues en décembre.

Sans aucun doute au premier rang, en tant que pom-pom girl et super fan, je serai sans aucun doute, la vérité est que c’est très émouvant, je pense que c’est aussi l’une des grandes nouvelles de 2020, les voir ensemble et se souvenir que c’est toujours incroyable, alors je vous souhaite le meilleur », A-t-il commenté.

Angélique Monique Paulette Boyer Rousseau est connue pour sa participation à la télévision, principalement dans des feuilletons tels que “Corazones al Limit”, où elle fait ses débuts en tant qu’actrice en 2004 dans le rôle d’Anette; de là ils ont suivi des rôles secondaires dans “Rebelde”, “Muchachitas como tú”, “Alma de Hierro”, “As3sinas Women” et “Wild Heart”.

En 2010, elle a obtenu son premier rôle principal en jouant Teresa Chávez Aguirre dans la telenovela “Teresa”, et plus tard est apparue dans les telenovelas “Abismo de passion”, “Lo que la vida me robó” et “Trestimes Ana”.

Elle a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 5 ans et est diplômée du Children’s Artistic Education Center à l’âge de 11 ans et faisait partie du groupe pop “Rabanitos Verdes”.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Elle est actuellement plus que amoureuse du bel acteur Sebastian Rulli avec qui elle a récemment commémoré son anniversaire avec une vidéo amusante et tendre, soulignant à quel point ces années ensemble ont été formidables.

Le responsable du partage du clip vidéo était Sebastián Rulli, qui, via son compte Instagram officiel, a expliqué que le protagoniste de “Imperio de Lies” avait peur de le frapper parce qu’il ne voulait pas le blesser et a même demandé aux followers de voir le tendre réaction de l’actrice à la fin de l’enregistrement.

Faire le tiktok … Moi: mon amour touche ma tête pour que la réaction soit réelle. Angy: J’ai peur de te blesser. Moi: n’ayez pas peur, c’est un simple tiktok et aussi vous êtes une actrice expérimentée et vous maîtrisez ces situations. Tu es calme, je suis nerveux … Ne manquez pas la réaction d’Angy à me secouer un révérend fouet avec un vrai son de fouet », je précise.

Il est à noter que Angélique Boyer et l’acteur argentin s’est rencontré en 2010 quand ils ont tous deux joué dans la telenovela emblématique avec laquelle Boyer est devenu célèbre “Teresa”; À ce moment-là, ils ont noué une grande et étroite amitié et trois ans plus tard, ils sont retournés jouer ensemble dans un feuilleton.

Et en 2014, ils ont décidé de se donner une chance en amour et l’ont fait connaître sur les réseaux sociaux, où à ce jour ils échangent des messages d’amour et des photos.

Cela peut vous intéresser: Fêtez l’anniversaire, Sebastián Rulli et Angelique Boyer allument les réseaux