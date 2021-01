W

Lorsque Joe Root a de nouveau perdu le tirage au sort à Galle, il savait que si l’Angleterre voulait remporter cette série (et avec elle la prestigieuse Moose Clothing Cup) 2-0, elle devra le faire à la dure.

Comme depuis la fin du premier test lundi, c’était une matinée étouffante à Galle et le radar était clair. Ce temps avait cuit un terrain encore plus plat que le précédent; c’était une surface sur laquelle même les grands fileurs auraient du mal à traverser une équipe les premiers jours, sans parler de Jack Leach et Dom Bess.

Vous pouvez parier, cependant, qu’au moment où le jour cinq roule, il tournera et crachera. Aucune poursuite, comme on nous l’a rappelé plus tôt dans la semaine, n’est totalement simple en Asie.

Ainsi, l’homologue sri-lankais de Root, Dinesh Chandimal, n’a pas hésité en choisissant de battre.

C’était en partie parce qu’il aurait été si désireux d’avoir lui-même une chauve-souris sur une surface aussi aimable. Et Chandimal a été impliqué dans le partenariat clé de la journée, avec ses 52 contributeurs au stand des 118 avec Angelo Mathews, qui est allé à son troisième siècle contre l’Angleterre et 11e en Tests. Les deux meilleurs batteurs du Sri Lanka ont été très difficiles à déloger.

S’étant tellement amélioré dans la seconde moitié du premier test, le Sri Lanka n’allait jamais donner à l’Angleterre le genre d’avance qu’il avait fait il y a huit jours. Mais Mathews a marché jusqu’au bout dans le cinquième du match à sept pour deux, et Chandimal était dans le plus après le déjeuner avec le score de 76 pour trois et l’Angleterre en tête.

Le fait qu’ils étaient était presque uniquement dû à l’intemporel James Anderson, qui est venu du côté de Stuart Broad dans le seul changement et a sauté de 600 à 603 guichets de test au cours de ses six premiers overs de sa 19e année en tant que joueur de cricket de test.

Ces jours-ci, chaque mouvement de cricket d’Anderson et Broad est géré. Cet hiver sous-continental, cela signifie que leur partenariat change considérablement en ce sens qu’ils jouent à tour de rôle plutôt que de travailler ensemble.

Normalement, quand l’Angleterre essaie de séparer les deux, Anderson obtient les premiers dibs. Il l’a fait au Sri Lanka en 2018, à la Barbade en 2019 et à Southampton en 2020. Ils auraient dû jouer ensemble dans les deux derniers et Broad a fait part de ses sentiments, au sélecteur en chef Ed Smith en privé à la Barbade, et à tous ceux qui regardent Sky à Southampton.

Cette fois, cela a été différent sur deux points. Broad a eu un premier essai, a bien fait, puis ne s’est pas plaint d’avoir été laissé de côté – surtout quand il a vu le terrain. Avec des chiffres de match de 26-14-34-3, la performance de Broad a mis une certaine pression sur Anderson. Il s’y est levé.

(Cricket du Sri Lanka)

À 38 ans, Anderson avait l’air un peu fatigué à mi-parcours, où il a raté deux fois, mais pas au bowling. Dans son troisième plus de la journée, son premier guichet était un cadeau, avec Kusal Perera coupant, comme il est enclin à, hors de la souche et bien attrapé par Root, bien au-dessus de sa tête, au premier glissement. Quatre balles plus tard, Oshada Fernando – dans le côté pour Kusal Mendis comme l’un des trois changements – a traîné quand il a rebondi un peu. Anderson terminerait son premier sort de cinq sur avec deux jeunes filles et seulement quatre points concédés.

Mathews a déjeuné avec le centurion du First Test Lahiru Thirimanne mais, deux balles après la pause, Anderson a rattrapé Thirimanne avec un qui a échappé au gaucher. C’était la huitième fois qu’Anderson rejetait Thirimanne lors des tests.

Mathews et Chandimal se sont rapprochés, frappant régulièrement. L’Angleterre n’a jamais perdu le contrôle ni laissé les courses couler librement sur ce terrain impitoyable. Bess et Leach n’ont pas mal joué – il était remarquable qu’ils aient été moins coupés qu’avant – mais ils n’ont pas battu le bâton jusqu’à la 62e de la manche.

Anderson est resté désespérément difficile à marquer. En 19 overs, dont quatre avec le deuxième nouveau ballon, il n’a concédé que 24 points.

Mark Wood, sans guichet lors du premier test, a fourni l’autre menace clé et a finalement obtenu sa récompense, épinglant Chandimal lbw dans un sortilège épique de huit points lors de la dernière session. Il s’était branché galamment, régulièrement bien au-dessus de 90 mph, inquietant les batteurs et frappant Chandimal sur la grille.

Mathews a rapidement atteint son siècle chic, avant que lui et Niroshan Dickwella ne jouent pour les souches. L’Angleterre est dans une guerre d’usure attendue.