la performance dominante de leur peloton et deux essais – le deuxième un score en solo sensationnel – pour Jonny May a aidé l’Angleterre à une quatrième victoire consécutive sur l’Irlande.

L’Angleterre a commencé son automne avec des victoires sur l’Italie et la Géorgie qui ont laissé leurs fans en redemande. Dans ces jeux, ils ont simplement fait le travail contre une moindre opposition. Ici, ils ont intimidé une équipe décente. La victoire contre le Pays de Galles à Llanelli la semaine prochaine les verra en tête de la poule A, avec une chance de remporter la Coupe des Nations d’automne à Twickenham le 6 décembre.

Le jeu était plus lâche et plus ouvert que prévu dans les premiers stades, avec des coups de pied renversés et une ambition montrée des deux côtés. Mais alors que les choses se sont resserrées et que la casse a soulevé une touche, l’Angleterre s’est emparée du match. Jusqu’à un score irlandais tardif, il semblait qu’ils allaient passer deux matchs entiers sans concéder pour la première fois depuis 1962. En fait, ils ont passé plus de 240 minutes sans envoyer de point.

L’excellence de l’Angleterre en première mi-temps s’est construite sur une férocité à l’avant. Leurs attaquants ont réussi chacun au moins huit plaqués en première mi-temps, les flankers Sam Underhill et Tom Curry marquant 14 chacun et Mako Vunipola 12. À la panne, qu’ils ont dominée, ils ont remporté six pénalités. Et le coup de pied était à eux aussi. Ils n’ont pas non plus eu peur de rappeler ce fait à l’Irlande.

L’Irlande a envoyé deux fois des pénalités avec coup de pied dans le coin, et deux fois l’Angleterre a gâché son alignement de cinq mètres – le premier aboutissant au deuxième essai de May. Et deux fois, l’Irlande s’est frayé un chemin dans les 22 de l’Angleterre avec le ballon en main et a concédé deux fois des pénalités à la rupture, avec Billy Vunipola la première menace et Maro Itoje la deuxième.

Dans des conditions plus douces que la semaine dernière, l’Angleterre était plus fluide derrière la mêlée. Ollie Lawrence était plus impliqué qu’il ne l’était lors de son premier départ la semaine dernière, à la fois en attaque et en défense. Et puis il y a eu May, dont les deux essais le mènent à 31 pour l’Angleterre, devant Jeremy Guscott et à égalité avec Will Greenwood et Ben Cohen, avec seulement Rory Underwood (49) devant lui.

Son premier essai est venu d’un coup de pied croisé d’Owen Farrell sur l’avantage du ballon. Il a dépassé Hugo Keenan, l’arrière latéral irlandais que l’Angleterre a mis sous une horrible pression sur le ballon tout au long de la première mi-temps. May n’aurait jamais dû être autorisé à gagner le ballon, mais il l’a fait et a marqué.

Le deuxième essai, à peine quatre minutes plus tard, était encore plus impressionnant. Avec l’Irlande profondément en territoire anglais, Ronan Kelleher a renversé. Itoje a rassemblé la balle rebondissante et a alimenté la ligne arrière. Dans leur propre 22, ils sont passés le long de la ligne arrière, jusqu’au départ de mai. Il est passé devant Chris Farrell et à l’intérieur de Keith Earls avant de donner des coups de pied sur le terrain. Inévitablement, il a remporté le footrace contre Jamison Gibson-Park pour marquer sous les poteaux.

A la pause, l’Angleterre aurait pu être bien plus loin que 12 points d’avance. Underhill a eu un essai à la craie – après plus de pression à l’alignement – pour ne pas rouler.

L’Irlande, en particulier dans le coup franc, s’est améliorée au fur et à mesure que le jeu avançait dans une seconde période plus terne. Owen Farrell a poussé deux pénalités pour mettre l’Angleterre hors de vue. L’Irlande a profité de plus d’incursions dans les 22 ans de l’Angleterre, mais à chaque fois qu’ils avaient l’air de marquer – et ils sont venus de près grâce à Chris Farrell – l’Angleterre trouvait un penalty, généralement grâce au brillant Itoje, qui a été nommé homme du match.

Un score mérité est finalement arrivé, dans les 10 dernières minutes avec le vidage des bancs. Il a été fait par un remplaçant et marqué par un autre, Billy Burns écrasant magnifiquement la défense et Jacob Stockdale se rassemblant pour marquer.

L’Irlande avait quelque chose pour les encourager, mais il est trop tard pour changer le résultat.

