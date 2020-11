Les deux nations locales s’affrontent lors d’un match amical à Wembley ce soir avec un examen plus minutieux de la valeur d’un tel match dans un calendrier déjà chargé, alors que l’Écosse et l’Irlande du Nord se battent pour une place dans l’Euro 2020 via les barrages de ce soir.

Joe Gomez a déjà été mis à l’écart pendant plusieurs mois après une interruption de l’entraînement, et le patron des Three Lions a déclaré qu’il s’attendait à de nouveaux problèmes de fitness avant la fin de la pause internationale.

L’Angleterre a cependant du travail à faire. Une impressionnante victoire 2-1 contre la Belgique – actuellement l’équipe classée n ° 1 mondiale – dans la Ligue des Nations la dernière fois a été rapidement annulée par une défaite 1-0 à domicile contre le Danemark pour glisser à la troisième place de leur groupe des Nations.

Avec les Championnats d’Europe reprogrammés à l’horizon, il reste encore beaucoup de places à gagner – et Southgate doit voir un peu plus de discipline et de cohérence de la part de cette équipe si elle veut véritablement défier l’année prochaine.

Suivez l’action de Wembley ci-dessous, ainsi que des mises à jour sur l’Écosse et l’Irlande du Nord…

Jack Grealish s’est entretenu avec ITV …

«Venir ici et s’entraîner avec ces gars pendant deux semaines intensifie tout ce qui concerne votre jeu. Regarder comment Harry [Kane], Jordan Henderson, Raheem Sterling sont au jour le jour, comment ils s’entraînent, vous pouvez apprendre des choses d’eux.

«Je veux jouer le plus possible. Je dois essayer d’impressionner le manager autant que je peux. Depuis que je suis arrivé ici, il a été brillant avec moi, sur et en dehors du terrain. ”

L’Écosse et l’Irlande du Nord sont à mi-chemin de leurs périodes de prolongation sans autre but et se dirigent vers des pénalités à moins que quelque chose ne change.

Nous vous tiendrons au courant de ce qui se passe là-bas, ainsi que de toutes les réactions de Wembley.

TEMPS PLEIN | Angleterre 3-0 Irlande |

90 + 1 minutes: Quelques minutes à ajouter…

88 minutes: Je ne pense pas qu’il y ait eu un coin où Harry Maguire n’a pas remporté de tête. Le dernier outswinger de Reece James trouve son chemin jusqu’à sa tête mais il ne peut pas le diriger vers la cible.

85 minutes: L’Angleterre a perdu un peu de son enthousiasme après tous ces changements, mais ce fut une bonne nuit de travail pour les hommes de Gareth Southgate. Dean Henderson voudra que cette feuille blanche sur ses débuts soit conservée.

Dernières séries éliminatoires

Ces deux jeux, impliquant l’Écosse et l’Irlande du Nord, sont en effet allés à la prolongation.

79 minutes: Jude Bellingham est le troisième plus jeune joueur à jouer pour l’Angleterre, après The Walcott et Wayne Rooney.

73 minutes: Quel moment pour le jeune Jude Bellingham. À l’âge de 17 ans, il remplace Mason Mount et fait ses débuts en Angleterre.

La Serbie égalise!

Je savais que c’était trop beau pour être vrai pour les équipes nationales. La Serbie vient d’égaliser à la 90e minute grâce à Luka Jovic du Real Madrid, ce qui signifie que l’Écosse se dirige également vers la prolongation.