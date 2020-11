Les hommes de Gareth Southgate sont revenus à la victoire avec une victoire confortable contre la République d’Irlande à Wembley jeudi soir.

La tête de Harry Maguire a ouvert le score et les Three Lions n’ont jamais regardé en arrière, la finition intelligente de Jadon Sancho doublant l’avance avant la mi-temps.

Dominic Calvert-Lewin s’est converti du point de penalty après que l’impressionnant Bukayo Saka ait été abattu avant qu’une série de remplacements n’ait permis à l’Angleterre de se détendre.

Parmi les remplaçants se trouvait Jude Bellingham, 17 ans, qui est devenu le troisième plus jeune joueur à faire ses débuts en Angleterre après Theo Walcott et Wayne Rooney.

Ailleurs en Europe, il y a eu l’agonie pour l’Irlande du Nord et l’extase pour l’Écosse lors de leurs éliminatoires de qualification pour le Championnat d’Europe.

L’Irlande du Nord a été battue 2-1 à Belfast par la Slovaquie, mais l’Écosse a atteint le tournoi de l’été prochain – où elle sera dans le même groupe que l’Angleterre – grâce à une victoire aux tirs au but contre la Serbie.

Suivez l’action de Wembley ci-dessous, ainsi que des mises à jour sur l’Écosse et l’Irlande du Nord…

Mises à jour en direct

L’Ecosse va aux Euros!

Incroyable! Aleksandar Mitrovic de Fulham manque le coup de pied final de la fusillade, brillamment sauvé par Marshall, et l’Écosse l’a remporté 5-4.

Un premier tournoi majeur depuis 1998!

1605219485

Irlande du Nord

C’est fini à Belfast – l’Irlande du Nord ne sera pas aux Euros. Ils ont été battus 2-1 après prolongations par la Slovaquie.

1605219088

Le coup de sifflet final vient de passer à Belgrade. L’Écosse et la Serbie disputeront une séance de tirs au but pour voir qui rejoindra le groupe anglais aux championnats d’Europe de l’été prochain.

L’Irlande du Nord a encore quelques minutes pour trouver un niveleur à Belfast.

1605218757

L’Irlande du Nord derrière

Cela pourrait être déchirant pour l’Irlande du Nord! Michal Duris en a pressé un au premier poteau pour donner l’avantage à la Slovaquie et les hôtes doivent à nouveau essayer de trouver un niveleur. Ils ont huit minutes pour le faire…

1605218595

Jack Grealish s’est entretenu avec ITV …

«Venir ici et s’entraîner avec ces gars pendant deux semaines intensifie tout ce qui concerne votre jeu. Regarder comment Harry [Kane], Jordan Henderson, Raheem Sterling sont au jour le jour, comment ils s’entraînent, vous pouvez apprendre des choses d’eux.

«Je veux jouer le plus possible. Je dois essayer d’impressionner le manager autant que je peux. Depuis que je suis arrivé ici, il a été brillant avec moi, sur et en dehors du terrain. ”

(PISCINE / . via .) 1605218360

L’Écosse et l’Irlande du Nord sont à mi-chemin de leurs périodes de prolongation sans autre but et se dirigent vers des pénalités à moins que quelque chose ne change.

Nous vous tiendrons au courant de ce qui se passe là-bas, ainsi que de toutes les réactions de Wembley.

1605218097

TEMPS PLEIN | Angleterre 3-0 Irlande |

1605217872

90 + 1 minutes: Quelques minutes à ajouter…

1605217743

88 minutes: Je ne pense pas qu’il y ait eu un coin où Harry Maguire n’a pas remporté de tête. Le dernier outswinger de Reece James trouve son chemin jusqu’à sa tête mais il ne peut pas le diriger vers la cible.

1605217549

85 minutes: L’Angleterre a perdu un peu de son enthousiasme après tous ces changements, mais ce fut une bonne nuit de travail pour les hommes de Gareth Southgate. Dean Henderson voudra que cette feuille blanche sur ses débuts soit conservée.