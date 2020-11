C’était peut-être bien qu’il n’y ait pas de fans à Twickenham. Ils auraient été absolument trempés en rentrant chez eux et parfois, la deuxième moitié de pluie était si forte que l’autre côté du terrain était à peine visible. Ils n’auraient pas non plus eu droit à un concours classique. Ce qu’ils auraient vu, c’était une victoire professionnelle de l’Angleterre dans des conditions horribles contre une opposition extrêmement physique.

C’était une amélioration de leur performance à Rome quinze jours plus tôt et leur a valu six essais. Ce n’était pas un après-midi pour se défaire, et l’Angleterre a fait exactement ce qu’elle aurait prévu de faire. Ils ont fatigué la Géorgie à l’avant, n’ont pas concédé et ont essayé de nouvelles combinaisons. Pas joli, mais un travail bien fait.

L’Angleterre a passé les 15 premières minutes du match à camper dans le Georgia 22, remportant des pénalités et dominant tous les aspects du match, y compris la mêlée très discutée. Finalement, la pression est devenue des points alors que Jack Willis s’est regroupé pour un essai, soutenu par son coéquipier des Wasps, Joe Launchbury. À ce moment-là, Willis avait déjà vu un essai refusé.

Ils ont dû attendre encore 15 minutes pour leur prochain score, mais quand cela est arrivé, ils en ont ajouté deux autres en peu de temps. La dure greffe des premiers échanges a fatigué la Géorgie et l’Angleterre a capitalisé.

Les deuxième et troisième essais, marqués à quelques minutes d’intervalle, étaient très similaires: gagner un alignement, se faire mal et regarder Jamie George gronder. Après le premier score de la talonneuse, la Géorgie a mis le coup d’envoi directement en touche, l’Angleterre s’est stabilisée à la mêlée et a cassé à gauche, forçant un autre alignement dans le coin. Rincez, répétez.

Le quatrième essai a vu l’Angleterre déployer un peu plus ses ailes, le dos se déplaçant vers la gauche, et Jonathan Joseph faisant un arc et nourrissant Elliot Daly pour marquer. Joseph, qui avait une belle moitié, a été blessé dans le processus. Il a quitté le terrain dans un certain inconfort, et a été remplacé sur l’aile par Joe Marchant.

Pour la première fois, Owen Farrell a raté la conversion et l’Angleterre a pris une avance de 26-0 dans la pause – à ce moment-là, le ciel s’est ouvert dans un certain style.

Après la pause, la Géorgie a fait une première incursion dans l’Angleterre 22, et y est restée pendant un certain temps. Ils ne pouvaient pas forcer de points, cependant, et quand l’Angleterre s’est échappée avec une course dynamique de Ben Earl – sur Willis – George a marqué à nouveau. Vous connaissez la méthode maintenant.

George a marqué autant d’essais depuis le 31 octobre que Dylan Hartley – certes un talonneur très différent – l’a fait dans sa carrière de 97 tests. Comme pour faire valoir qu’il appréciait sa journée, George a frappé le ballon la prochaine fois qu’il l’a reçu – mais pas avec des résultats aussi accrocheurs qu’il l’a fait en Australie en 2016.

George a quitté le terrain dans un exercice de vidage de banc vers l’heure, avec Max Malins parmi ceux à venir pour ses débuts. Un autre, Dan Robson, a tiré dessus pour son premier essai d’essai à bout portant à 12 minutes de la fin, complétant le score.