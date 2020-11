Fraîchement sorti de leur succès retardé des Six Nations, l’équipe d’Eddie Jones a commencé le tournoi inaugural avec une démolition 40-0 de la Géorgie à Twickenham le week-end dernier qui a vu Jamie George devenir le premier talonneur à enregistrer un triplé pour l’Angleterre alors que les hôtes dominaient le bataille à l’avant mais manquait de fluidité d’attaque dans le dos dans des conditions météorologiques atroces.

Jones – qui a été rapide sur les jeux d’esprit une fois de plus cette semaine – espère voir plus de flair contre une équipe d’Irlande qui a rebondi de sa défaite contre la France lors d’un “ Super samedi ” décevant pour donner au Pays de Galles une sixième défaite consécutive à Dublin le soirée d’ouverture.

L’ailier néo-zélandais Leinster James Lowe a marqué lors de ses débuts alors que les hommes d’Andy Farrell – également extrêmement impressionnants sur le coup franc – ont remporté une victoire dominante 32-9 dans une affaire fougueuse au stade Aviva.

L’Angleterre contre l’Irlande doit avoir lieu à 15 heures GMT aujourd’hui (samedi 21 novembre 2020).

Le match se déroulera à huis clos à Twickenham sans la présence de fans en raison des restrictions gouvernementales concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: le concours d’aujourd’hui est diffusé en direct gratuitement sur Channel 4, avec une couverture à partir de 14h15.

Diffusion en direct: l’Angleterre contre l’Irlande sera également disponible pour regarder en direct sur Amazon Prime Video.

L’Angleterre a réuni son partenariat de flanker «Kamikaze Kids» de Tom Curry et Sam Underhill, avec Jack Willis – qui a marqué lors d’un début impressionnant contre la Géorgie – relâché aux Wasps, Charlie Ewels abandonnant et Maro Itoje revenant au deuxième rang.

Il y a deux changements dans la première rangée alors que les accessoires Ellis Genge et Will Stuart sont remplacés par Mako Vunipola et Kyle Sinckler, tandis que George Ford est nommé sur le banc – aux côtés du retour de Jonny Hill et de Max Malins non plafonné – après s’être remis d’une blessure d’Achille.