Ddie Jones s’est livré à sa dose habituelle de plaisir d’avant-match avant la rencontre de la Coupe des Nations d’automne de l’Angleterre avec l’Irlande samedi, plaisantant que les visiteurs itinérants représentent les Nations Unies et suggérant que l’arbitre voudra peut-être regarder leurs techniques de mêlée.

Jones a admis que “nous ne sommes pas sûrs de ce que l’Irlande apportera à la table” en raison de leur sélection dans la rangée arrière.

Il les a précédemment décrits comme «la meilleure équipe de braconnage en Europe», mais a noté qu’ils n’étaient pas allés avec un open side traditionnel, optant à la place pour Peter O’Mahony et CJ Stander sur les flancs.

«Ils ont choisi cette lourde rangée arrière et normalement ils choisissent plus d’un récupérateur là-dedans, ce qui peut faire allusion à la façon dont ils vont jouer, mais nous devrons simplement attendre et voir.

«Chaque bataille est une bataille difficile. Nous allions bien et l’Irlande nous a battus pour un Grand Chelem en 2017. Nous n’oublierons jamais cela.

“Ce sont de bonnes batailles entre deux bons pays de rugby, des pays de tailles différentes, des histoires différentes, mais les batailles et les rivalités traditionnelles sont énormes et doivent être respectées.”

Le peloton irlandais a connu une domination extrême de la mêlée lors de sa victoire contre le Pays de Galles vendredi dernier, mais Jones a déclaré que le taureau Andrew Porter pourrait devoir être surveillé de près par l’arbitre Pascal Gauzere.

«J’ai entendu quelqu’un les appeler les Nations Unies, alors j’ai eu un petit rire», a plaisanté Jones. «Andy Farrell, Mike Catt et Simon Easterby ne font que sélectionner l’équipe qui leur est autorisée en vertu du règlement. Je peux comprendre à quel point les Irlandais seraient contrariés par le fait que des joueurs d’origine irlandaise passent à côté. Mais ce sont les lois et règlements du rugby international; ils respectent simplement les règlements. »

Jones a également suggéré que l’inexpérience irlandaise pourrait être une source d’avantage pour l’Angleterre. Huit des équipes de départ d’Irlande ont disputé moins de 15 tests, et il leur manque Johnny Sexton, Garry Ringrose et Robbie Henshaw.

“Eh bien, je pense que le rugby test match est toujours une question de pression”, a déclaré Jones. «On fait pression sur l’opposition pour qu’elle commette des erreurs et sur l’opposition pour qu’elle pense un peu différemment. Parfois, lorsque vous avez de jeunes joueurs, ils s’adaptent très rapidement, parfois non. Les éléments du jeu décideront de leur capacité d’adaptation. Nous devons être assez bons pour capitaliser s’ils ne le font pas – et s’ils s’adaptent bien, nous devrons peut-être jouer dans un autre domaine.