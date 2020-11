Les deux nations locales s’affrontent lors d’un match amical à Wembley ce soir avec un examen plus minutieux de la valeur d’un tel match dans un calendrier déjà chargé, alors que l’Écosse et l’Irlande du Nord se battent pour une place dans l’Euro 2020 via les barrages de ce soir.

Joe Gomez a déjà été mis à l’écart pendant plusieurs mois après une interruption de l’entraînement, et le patron des Three Lions a déclaré qu’il s’attendait à de nouveaux problèmes de fitness avant la fin de la pause internationale.

L’Angleterre a cependant du travail à faire. Une impressionnante victoire 2-1 contre la Belgique – actuellement l’équipe classée n ° 1 mondiale – dans la Ligue des Nations la dernière fois a été rapidement annulée par une défaite 1-0 à domicile contre le Danemark pour glisser à la troisième place de leur groupe des Nations.

Avec les Championnats d’Europe reprogrammés à l’horizon, il reste encore beaucoup de places à gagner – et Southgate doit voir un peu plus de discipline et de cohérence de la part de cette équipe si elle veut véritablement défier l’année prochaine.

Suivez l’action de Wembley ci-dessous, ainsi que des mises à jour sur l’Écosse et l’Irlande du Nord…

Southgate sur s’il expérimentera loin de 3-4-3

“Nous devons toujours être ouverts au changement tactique et nous l’avons toujours fait au cours des quatre années, en jouant divers systèmes qui, selon nous, conviennent le mieux aux joueurs.

«Mais il y a aussi un avantage à travailler avec un système et à le réviser, à l’améliorer, à en déterminer les nuances. Nous avons vu cela au cours des quatre derniers matchs, comment nous sommes en mesure de faire progresser nos schémas offensifs et vous ne Je n’ai pas longtemps à travailler avec l’équipe.

«Les meilleures équipes, les équipes qui gagnent des ligues et des tournois, ont une façon de jouer définie que tout le monde comprend et que tout le monde connaît.

«Nous devons toujours avoir l’esprit ouvert car nos meilleurs joueurs, les joueurs que nous voulons faire entrer sur le terrain, peuvent changer avec la forme ou les progrès peuvent changer qui sont nos meilleurs joueurs. ”

Pape: Pickord est le n ° 1

“Je pense qu’il est juste de dire qu’il est n ° 1 à la minute. Si vous regardez les 30 derniers matches, il en aurait probablement joué 28, donc quiconque a ce genre de record en équipe nationale mérite d’être appelé non. .1.

«Il l’a mérité, ce n’est pas arrivé du jour au lendemain, c’est arrivé pendant deux ou trois ans à jouer de façon constante pour votre pays. Il est n ° 1 à l’heure actuelle, pour ne pas dire que cela ne change pas à ce moment-là. “

Southgate sur l’empilement des appareils

“Il y a beaucoup de discussions sur les sous-marins supplémentaires. Mais la vue d’ensemble est que tout le monde dans le jeu doit travailler ensemble.

“Il y avait une opportunité cette année de penser différemment. La pandémie a soulevé toutes sortes de difficultés pour les gens. Mais tout le monde a essayé d’entasser le programme dans une période plus courte.

«Nous allons voir des blessures. C’est une situation désespérément triste. Quand vous voyez l’impact sur un individu, cela touche encore plus la maison.

“Beaucoup de ces discussions auraient dû avoir lieu cet été. Nous aurions pu ajuster le calendrier dans son intégralité et tous travailler ensemble. Mais les gens ne l’ont pas fait.”

Southgate sur la démence chez les footballeurs

«À mon âge, ayant dirigé beaucoup de football, j’ai des inquiétudes. Mais je reconnais que chaque fois que je suis entré sur le terrain, je prenais le risque de me blesser, à court ou à long terme, et j’aurais toujours voulu avoir la carrière et l’opportunité de jouer même si à plus long terme cela signifiait qu’il pouvait y avoir des problèmes de santé. Je pense que tous les athlètes iraient dans cette direction, et ce n’est pas pour saper ce qui se passe.

L’Allemagne “ l’option la plus forte ” si le match contre l’Islande est déplacé

«Nous en saurons davantage demain car je crois comprendre que les discussions avec le gouvernement ne peuvent avoir lieu que demain. Il y a une alternative si nous ne pouvons pas jouer en Angleterre et il semble que le fait d’amener le match en Allemagne soit la meilleure option.

Southgate: J’ai parlé aux joueurs après les commentaires de Clarke

«Nous avions parlé positivement de [diversity] la veille, j’ai donc senti qu’il était nécessaire d’expliquer que ce qui s’est passé hier n’était pas acceptable et ne représentait pas ce que nous défendons en tant qu’équipe.

“[The FA] est une organisation aussi diversifiée que j’ai jamais fait partie, donc en interne il y avait beaucoup de bouleversement à propos de ce qui avait été dit et je pense que Greg a reconnu qu’à côté des autres défis provoqués par ce qu’il avait dit hier, le bouleversement interne était énorme.

«Il y a eu des messages dans la société tout l’été au sujet de nous éduquer et je pense que beaucoup d’entre nous l’ont fait au cours des six derniers mois en particulier. En tant qu’organisation, nous devons apporter des changements. On ne peut pas rester debout devant les caméras pour parler de changement.

«Cela m’énerve un peu que les anciens présidents parlent parce qu’ils ont eu l’occasion de le faire.»

Southgate sur le processus Grealish

«Nous avons trois matches qu’il est fort possible qu’il puisse commencer dans l’un de ces trois. Bien sûr, il va jouer un rôle important pour nous dans ce camp.

«J’ai beaucoup parlé à Jack du produit final. Lors des 22 derniers matchs de la saison dernière, il n’avait qu’un seul but – il est quatre sur sept matchs de Premier League cette année. Jack atteint ces chiffres cette saison et c’est un grand pas en avant.

«Son travail sans ballon s’améliore également, son pressing, sa discipline en défense. Je ne pourrais pas être plus heureux de ce qu’il fait. Bien sûr, il jouera un grand rôle pour nous cette semaine.

Southgate sur l’appel de Bellingham

«C’est toujours intéressant de voir la réaction lorsque nous sélectionnons un joueur parce que les gens parlent immédiatement d’autres joueurs sans comprendre pourquoi nous avons appelé Jude.

«Sur le plan de la position, il joue dans un milieu de terrain à deux à Dortmund, donc il est exactement dans la position où nous avons perdu un joueur à James Ward-Prowse, mais le plus gros est que parfois nous sélectionnons des joueurs plus âgés pour relever un défi pour les places.

«Mais dans ce cas, nous donnons à un jeune joueur une chance de travailler avec nous, il vivra une brillante expérience avec nous pendant quelques jours. Si nous pouvons l’amener sur le terrain pour obtenir quelques minutes de match, ce sera un bonus.

«Ce n’est pas une décision qu’il est meilleur qu’un ou deux joueurs plus âgés dont j’ai entendu parler, même s’ils ne jouent pas dans la même position. Nous déciderons ensuite s’il restera avec nous toute la semaine. »

Southgate: Clarke commente inacceptable

«La terminologie qu’il a utilisée dans un certain nombre de domaines n’était pas acceptable. Cela ne reflète pas le point de vue de la FA ne reflète pas ce que nous défendons en tant qu’équipe. Je ne pense pas qu’il avait d’autre alternative que de prendre la décision qu’il a prise et de démissionner.

1605120204

Southgate: Personne autour de Gomez lorsqu’il a été blessé

«Je ne peux pas vous dire à quel point c’est grave car il n’a pas encore de scanographie. Ce qui était bouleversant, c’était de voir qu’il souffrait un peu. Il n’y avait personne autour de lui lorsque la blessure s’est produite et je n’ai pas aimé cet élément.

«Nous devons attendre et voir ce que montrent les scans. Nous espérons tous pour lui que ce n’est pas ce à quoi cela ressemble.