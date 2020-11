L’Angleterre s’est appuyée sur la domination de l’attaquant et les exploits du héros du triplé Jamie George pour battre la Géorgie 40-0 sur le même terrain le week-end dernier, bien que des conditions météorologiques terribles les aient empêchées de présenter un rugby offensif très fluide.

Les champions des Six Nations devraient se voir offrir un test beaucoup plus sévère aujourd’hui par une équipe d’Irlande – entraînée par l’ancien gourou de la défense de l’Angleterre Andy Farrell – qui a remis au Pays de Galles sa sixième défaite consécutive lors de la soirée d’ouverture.

La tâche de l’Irlande de tenter d’arrêter une série de trois défaites catégoriques contre l’Angleterre sera rendue d’autant plus difficile par l’absence du capitaine Johnny Sexton, qui est mis à l’écart avec une blessure aux ischio-jambiers.

Nouvelles de l’équipe d’Angleterre

Eddie Jones a apporté quatre changements à l’équipe qui a battu la Géorgie 40-0 le week-end dernier.

Les soi-disant “ Kamikaze Kids ” Sam Underhill et Tom Curry sont réunis dans la rangée arrière, avec Maro Itoje revenant à la serrure et Jack Willis – un débutant essayant le week-end dernier – et Charlie Ewels sont tous deux relâchés dans leurs clubs.

À l’avant, les accessoires Mako Vunipola et Kyle Sinckler remplacent Ellis Genge et Will Stuart, tous deux impressionnés contre la Géorgie.

Jonathan Joseph démarre sur l’aile après s’être remis d’une blessure au dos, tandis que George Ford est sur le banc suite à un problème d’Achille.

Le verrou d’Exeter, Jonny Hill, revient également sur le banc et est sur le point de remporter seulement sa deuxième sélection cet après-midi.

Parmi les remplaçants figurent également les Max Malins non plafonnés.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Irlande

Chaîne de télévision: le concours d’aujourd’hui est diffusé en direct gratuitement sur Channel 4, avec une couverture à partir de 14h15.

Diffusion en direct: l’Angleterre contre l’Irlande sera également disponible pour regarder en direct sur Amazon Prime Video.

Bienvenue dans la couverture Angleterre vs Irlande

Bonjour et bienvenue à la couverture EN DIRECT de Standard Sport de l’Angleterre contre l’Irlande lors de la première Coupe des Nations d’automne!