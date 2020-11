g

areth Southgate ne se sera sûrement pas préoccupé de la nature processionnelle de cet amical compte tenu du calendrier impitoyable et du contrôle accru des directeurs de club, mais une victoire 3-0 contre la République d’Irlande a offert peu de vraies leçons au patron anglais.

L’Angleterre a remporté la victoire à Wembley grâce aux buts de Harry Maguire, Jadon Sancho et Dominic Calvert-Lewin, et Southgate a pu effectuer une série de changements en seconde période, y compris un début pour Jude Bellingham, 17 ans.

Malgré un début hésitant, l’Angleterre n’a jamais regardé en arrière après que Maguire a brisé l’impasse avec une tête à la 18e minute et a complètement contrôlé le match, limitant l’Irlande à deux tirs au but qui ont été facilement sauvés par le remplaçant à la mi-temps Dean Henderson.

Malgré le manque de gros plats à emporter pour Southgate, cela a toujours semblé être une nuit utile car un certain nombre de son équipe a tracé une ligne en raison de difficultés récentes avec des performances positives.

Peut-être plus particulièrement, Maguire a mis son carton rouge lors du dernier match de l’Angleterre contre le Danemark derrière lui et a offert la preuve qu’il sortait de son propre sort difficile avec une belle tête pour ouvrir le score.

Le défenseur de Manchester United, qui dirigeait l’Angleterre en l’absence de remplaçant inutilisé Harry Kane, s’est élevé au-dessus de Shane Duffy pour diriger le centre de Harry Winks et aurait facilement pu terminer la nuit avec un triplé, alors qu’il dominait l’Irlande dans les airs.

Phil Foden, un remplaçant en deuxième mi-temps, aura également vu la soirée comme une occasion de mettre des difficultés récentes dans le passé en faisant sa première apparition depuis qu’il a été renvoyé chez lui en disgrâce, après avoir brisé la bulle bio-sécurisée de l’équipe en Islande en septembre.

Il y avait aussi le spectacle de Jack Grealish et Mason Mount impressionnant dans le même XI – dans des rôles très différents – aidant peut-être à atténuer la spéculation qu’ils ne peuvent pas jouer ensemble dans une équipe d’Angleterre.

Sancho, quant à lui, a répondu à ses critiques en Allemagne après un lent début de saison de Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

L’ailier a doublé l’avance de l’Angleterre avec une belle démonstration de pieds rapides et une finition soignée après une demi-heure. Ce sera un regain de confiance indispensable pour le joueur de 20 ans, dont la baisse de forme au niveau national a entraîné de vives critiques sur le continent.

L’Angleterre a baissé le rythme en seconde période alors que Southgate a sonné les changements, y compris un camée brillant pour Bellingham, son coéquipier de Sancho à Dortmund, mais Dominic Calvert-Lewin a ajouté un troisième sur penalty après que Bukayo Saka ait été victime d’une faute.

Jack Grealish a repris là où il s’était arrêté avec un maillot anglais, après sa sublime performance lors du match amical du mois dernier contre le Pays de Galles avec une autre démonstration accrocheuse au stade national.

Southgate ne peut certainement plus ignorer Grealish dans les compétitions internationales et le meneur de jeu d’Aston Villa peut se sentir lésé s’il ne commence pas le match crucial de la Ligue des Nations dimanche contre la Belgique.

Southgate avait déclaré que l’amélioration du produit final de Grealish était la principale raison pour laquelle il s’était frayé un chemin dans l’équipe d’Angleterre et que le joueur de 25 ans avait terminé le match avec une aide pour Sancho.

Ce n’était en aucun cas sa meilleure passe de la nuit et, au moins, il était trop altruiste dans le dernier tiers, cherchant fréquemment à trouver un coéquipier dans des positions dangereuses.

Il était un aimant pour le ballon contre le pays dont il a changé d’allégeance, dérivant entre les lignes pour causer des problèmes à l’Irlande alors que l’Angleterre battait ses voisins pour la première fois en 35 ans.

Il a été remplacé par Foden après une heure, suggérant que Southgate envisage à juste titre de le sauver pour les tests les plus importants de la semaine prochaine.

Harry Winks est dans une position curieuse.

À Tottenham, il est dans l’ordre hiérarchique et a joué la majorité de son football cette saison en Ligue Europa.

Mais pour l’Angleterre, Winks a une très réelle possibilité de débuter l’été prochain au cœur du milieu de terrain de Gareth Southgate.

Il n’y a pas grand-chose entre les milieux de terrain de Southgate et la capacité de Winks à conserver la possession et à recycler le ballon rapidement sont des qualités que l’Angleterre a manquées dans les grands tournois.

Si Winks continue à jouer un rôle partiel aux Spurs, il doit tirer le meilleur parti de ses opportunités en Angleterre avant les Euros et il n’a fait aucun mal à ses chances contre les Irlandais.

Son centre pour le but de Harry Maguire a été pondéré juste pour déstabiliser le gardien de but Darren Randolph et il était agréablement positif en possession – soigné et bien rangé mais toujours à la recherche d’une passe avant rapide.

Winks se sent finalement plus à l’aise avec la patience de l’Angleterre que la contre-attaque rapide des Spurs, mais ses espoirs internationaux pourraient finalement reposer sur ses opportunités au niveau du club.