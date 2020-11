E

La ngland se dirige vers Llanelli pour leur dernier match de groupe de la Coupe des Nations d’automne sur une manche victorieuse de six matchs, après une de leurs grandes performances défensives et avec une équipe endurcie au combat – leur plus couronnée pour un match test jamais.

Et ils affrontent une équipe du Pays de Galles qui n’a brisé qu’une séquence de six défaites avec une victoire contre la Géorgie la semaine dernière, et un entraîneur, Wayne Pivac, qui est «sous pression» (les mots d’Eddie Jones) et qui admet qu’il regarde le futur avec ses sélections, qui ont été ravagées par des blessures.

Pivac a déclaré qu’il avait sélectionné «les derniers hommes debout» à certains postes et a reconnu qu’il ne serait pas aussi expérimental s’il s’agissait d’un match des Six Nations.

Ainsi, le guide de formulaire et les fiches d’équipe pointent tous vers les visiteurs.

Mais l’entraîneur anglais Jones n’a pas cela. Il a passé la semaine à parler du Pays de Galles, le lieu du match («le cœur et l’âme du Welsh Rugby») et Pivac. Il sait que ce n’est que l’année dernière que le Pays de Galles a été champion du Grand Chelem et demi-finaliste de la Coupe du monde, et qu’il reste dangereux.

Dans le même souffle, il a également parlé de son propre côté, se méfiant de ce qui se passe quand un battage médiatique les entoure. Il l’a appris à ses dépens lors de la finale de la Coupe du monde l’an dernier.

“Nous avons joué pendant peut-être 60 minutes du match contre l’Irlande, mais pas pendant 80 minutes”, a-t-il déclaré à propos de la victoire 18-7 samedi dernier, largement considérée comme l’une de leurs grandes performances défensives.

«Nous ne les avons jamais pas [problems]. C’est comme sortir de la demi-finale de la Coupe du monde où tout le monde dit que vous êtes fantastique mais que vous n’êtes pas fantastique comme nous l’avons découvert lors de la finale de la Coupe du monde.

«Nous adoptons cette approche pour ce match. Nous savons que nous ne sommes pas fantastiques. Nous savons que nous devons nous améliorer. »

Le développement du côté de Jones est fascinant. Il a déclaré immédiatement après la défaite en finale de la Coupe du monde qu’une nouvelle équipe serait constituée.

Douze des partants de ce match débutent samedi et tous les 15 étaient membres de l’équipe. Le Pays de Galles a peut-être le joueur le plus capé de tous les temps, Alun Wyn Jones, mais c’est le XV le plus capé d’Angleterre avec 807. C’est une moyenne de 54. Neuf d’entre eux ont plus de 50 sélections, et deux autres sont dans la quarantaine. Sam Underhill a le moins de sélections, avec 20. Cinq Gallois sont en chiffres simples.

Cela ne veut pas dire que l’Angleterre est vieille. Ben Youngs, à 31 ans, est le plus âgé, et seuls deux autres sont dans la vingtaine. Le joueur le plus âgé sur le banc a 28 ans. C’est sur ce banc que se déroule l’évolution, avec des joueurs tels que Will Stuart, Jack Willis et Ben Earl qui font tous leur marque cet automne. Pour sa première Coupe du monde en charge, Jones recalibrait complètement l’Angleterre. Cette fois, il peaufine.

Et Jones n’est pas encore intéressé par l’idée que l’Angleterre élargisse son jeu offensif. Il veut un jeu avancé puissant, une maîtrise des fondamentaux de la panne, du maul et du coup de pied arrêté. Maro Itoje est la figure centrale et le rythme de travail est le mot d’ordre.

Alors que nous nous rapprochons de la Coupe du monde en 2023, un jeu plus vaste sera présenté. Jones ne veut pas montrer sa main trop tôt et ne se soucie pas d’une note qui pourrait vouloir voir bouger les arrières.

(

George Ford est de retour en Angleterre à partir du XV contre le Pays de Galles

/ REUTERS)

Pourtant, avec George Ford de retour au milieu de terrain, l’Angleterre a une ligne arrière lisse laissant place à un peu plus de liberté. Ils n’ont pas de coureur de puissance classique, mais Jones a rejeté le terme de meneur de jeu, et l’idée qu’il en avait choisi trois. Il n’y a pas de violettes décroissantes ou de passifs défensifs ici.

«Les meneurs de jeu jouent en smoking», dit-il. «Ce ne sont pas des meneurs de jeu. Aucun de Ford, Farrell, Slade ne joue en smoking.

Les trucs fantaisistes peuvent attendre – Jones veut juste continuer à gagner.

