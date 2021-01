Belinda et Christian Nodal en colère contre Capi Pérez, révèle | Instagram

Il “Casquette” Perez se distingue en étant l’un des chefs d’orchestre les plus plaisantants du milieu et peu de personnages peuvent supporter son humour acide, ils étaient Belinda et Christian nodal qui ne réagirait pas de la meilleure façon à vos commentaires. Le chauffeur révèle quelle était la raison de sa colère?

Récemment, le “Capi” Perez, qui était présent dans le programme du youtuber Luisito communique, “Dans les rideaux”, où le présentateur de “Viens la joie“, a été interviewé, dans cet espace il a révélé le problème qu’il aurait eu avec le chanteur, Belinda et Christian Nodal.

Il est à noter qu’il n’y a pas eu d’échange de mots entre les trois, cependant, le chauffeur a expliqué que c’est après un commentaire qu’il a estimé que les deux figures les plus populaires du moment, Belinda et Nodal, auraient été bouleversées.

Carlos “Capi Pérez” est l’un des adeptes de l’artiste régional et commente fréquemment chacun de ses posts, cependant, dans l’un d’eux, un commentaire aurait provoqué le mécontentement du couple après que “Capi” ait réagi à une publication: “Just don ne le change pas pour Daniela luján», Écrit-il dans l’une des publications de l’artiste.

Ces commentaires n’auraient pas plu au présentateur qui a expliqué que le petit ami de “Beli“et interprète de”Au revoir mon amour“Il ne les aimait pas et il les a effacés.” Cela m’a fait mal au cœur “, dit-il.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

C’était un commentaire pour lequel il a reçu de nombreux «j’aime», a-t-il souligné, qui à un moment donné, il pensait que Nodal rirait, mais c’était le contraire.

J’ai pensé que lorsque Christian Nodal verra mon commentaire, il rira et dans l’un de ceux-ci, il voudra déjà être mon ami, a-t-il ajouté.

Celui qui était l’hôte du programme “La résolana“Il souligne que son message a été supprimé de la publication, et bien qu’il ait par la suite tenté de s’excuser en disant que” ce n’était pas un mauvais pet “, ils l’ont laissé en vue.

Belinda et Christian Nodal sont aujourd’hui l’un des couples les plus controversés du show business et il n’y a pas un jour qu’on ne dise quelque chose à leur sujet.

Comme on le sait, leur relation a émergé au milieu de l’émission de télé-réalité “La voix«Et depuis qu’ils ont crié leur amour aux quatre vents, tous deux ont été chargés de clarifier et de démontrer qu’il n’y a pas de stratégie publicitaire derrière leur relation.

L’interprète de “En el amor no hay que perdonar” et l’artiste original du son et vainqueur de l’émission de télé-réalité “La Voz”, ont traversé diverses controverses qu’ils ont réussi à surmonter, ils ont décidé de faire taire les commentaires manifestant en d’une manière ou d’une autre le sentiment qui les unit.

Des tatouages, des cadeaux, des publications et même des couvertures de magazines ensemble, Belinda et Christian Nodal gardent leurs adeptes à l’affût des mesures qu’ils prennent.

Les deux ont affirmé avoir un très grand amour mutuel, donc rien ne pourrait les séparer, cependant, s’il y a quelque chose que la chanteuse originaire d’Espagne et basée au Mexique depuis plusieurs années n’a pas enduré pendant de nombreuses années, c’est qu’à un moment donné, son nom et Daniela Luján est apparenté.

Bien qu’à de nombreuses reprises, il ait précisé qu’il n’y a pas de conflit avec l’actrice, le commentaire du conducteur montrerait le contraire.

En revanche, la chanteuse de 28 ans réalisera les rêves de ses admirateurs après avoir fait connaître son retour sur les écrans avec la prochaine participation à l’émission de télé-réalité “La Voz Kids 2021”, le lancement de l’émission est prévu pour le mois de mars de cette année.

Vous pouvez également lire Back to TV? Belinda a des projets sur le pas de la porte

Avec María José, Mau, Ricky et Camilo, Belinda composera l’équipe d’entraîneurs qui cherchera à diriger la meilleure équipe de nouveaux talents pour enfants.