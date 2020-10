À moins de deux semaines de l’élection présidentielle du 3 novembre, le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden devraient prendre la parole une dernière fois jeudi soir dans ce qui devrait être une bataille acharnée entre les deux parties. . Kristen Welker, correspondante de la Maison Blanche pour NBC News et co-présentatrice de Weekend Today sur le même réseau, assume le rôle de modératrice pour le deuxième et dernier événement.

Pour ceux qui ne savaient pas qui était Welker avant sa sélection en tant que modératrice du débat, la native de Philadelphie âgée de 44 ans a fréquenté l’Université de Harvard et a été internée dans des réseaux de médias serval, y compris un poste chez Today. Depuis 2005, elle a conservé un emploi chez NBC, prenant d’abord un rôle chez NBC 10 dans sa ville natale. Elle a repris son rythme actuel couvrant la politique sur Capitol Hill en 2011. En septembre, Welker a reçu un honneur des Washington Women in Journalism Awards pour un journalisme exceptionnel à la télévision.

Le journaliste dont nous avons besoin maintenant. Intelligent, juste et toujours déterminé à découvrir la vérité. Je ne pourrais pas être plus fier de connaître et de travailler avec @kwelkernbc pic.twitter.com/HA3nHlMyQX – Lester Holt (@LesterHoltNBC) 22 octobre 2020

En ce qui concerne son expérience dans la gestion des débats, elle a précédemment été l’une des quatre modératrices du débat primaire démocrate de 2019. Elle jouera son plus grand rôle à ce jour lorsqu’elle se placera entre Trump et Biden. Au cours du premier débat et du débat vice-présidentiel entre Mike Pence et la sénatrice Kamara Harris, Chris Wallace et Susan Page ont tous deux fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir laissé les deux parties se parler et ne pas intervenir. Chaque candidat sera mis en sourdine tandis que l’autre dispose de deux minutes pour formuler ses premières remarques à la question posée.

Alors que Welker se dirigera sûrement vers l’événement pour faire bonne impression auprès des téléspectateurs, elle a déjà attiré l’attention de Trump. Jeudi matin, Trump a appelé Welker avec un tweet. Commençant par appeler CBS et 60 Minutes pour l’interview présumée qu’il a eue, Trump a ensuite déclaré que Welker était “bien pire” dans son travail que Lesley Stahl.

Le débat sera diffusé sur tous les grands réseaux à 21 h HE et constituera la dernière occasion pour chaque candidat de s’exprimer devant tout le pays avant les élections du 3 novembre.