L’Inde ET Now rapporte qu’Ankhi Das, responsable de la politique de Facebook pour l’Inde, a démissionné de son poste après des mois de pression croissante de la part des militants. Dans un communiqué, Facebook a déclaré que Das quittait l’entreprise pour se consacrer au service public.

«Ankhi a été l’un de nos premiers employés en Inde et a joué un rôle déterminant dans la croissance de l’entreprise et de ses services au cours des 9 dernières années», a déclaré Ajit Mohan, directeur général de Facebook pour l’Inde. «Elle a fait partie de mon équipe de direction au cours des 2 dernières années, un rôle dans lequel elle a apporté d’énormes contributions. Nous lui sommes reconnaissants de son service et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Facebook Inde a eu du mal à répondre à la menace croissante du discours de haine contre les musulmans, précédant souvent d’horribles actes de violence populaire. Facebook avait mis du temps à prendre des mesures contre de nombreux groupes nationalistes hindous responsables de la violence, ce qui faisait craindre que l’entreprise ne répète les erreurs qui ont précédé des violences similaires au Myanmar et à Sri Lanka.

La ligne officielle est qu’Ankhi Das part pour poursuivre son «intérêt personnel dans le service public». Sa sortie intervient des mois après avoir été critiquée pour ne pas avoir appliqué les règles de discours de haine aux messages du chef du BJP Raja Singh. FB a par la suite publié un article qu’il est non partisan et ouvert. https://t.co/absavgzFAe – Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) 27 octobre 2020

En septembre, une coalition de groupes de défense des droits humains a envoyé une lettre ouverte appelant à la démission de Das en réponse à la menace croissante de violence. “Facebook ne devrait pas être complice de plus de violence hors ligne, et encore moins d’un autre génocide, mais le modèle d’inaction affiché par l’entreprise est imprudent au point de complicité”, lit-on dans la lettre. “[We] écrivez pour vous exhorter à prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés de Facebook Inde et son incapacité à traiter les contenus dangereux en Inde. » Les groupes ont également appelé à ce que l’examen interne du problème par Facebook soit effectué depuis les bureaux de la société en Californie, plutôt qu’en Inde, où Das pourrait avoir plus d’influence.

Das a également courtisé les critiques dans son comportement personnel, s’alignant sur le parti au pouvoir BJP et confrontant ouvertement les critiques. En août, elle a déposé une plainte pénale contre une série de critiques, alléguant que leurs messages constituaient une intimidation criminelle. La plainte était suffisamment extrême pour attirer les critiques du Comité international pour la protection des journalistes, qui considérait ces accusations comme une menace potentielle pour la presse libre.

Dans une note d’adieu aux employés, obtenue par TechCrunch, Das a fait l’éloge de Facebook et de son fondateur. «Merci, Mark d’avoir créé quelque chose de beau pour le monde», a écrit Das. «J’espère vous avoir bien servi, vous et l’entreprise.»

