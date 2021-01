Anna Duggar partage certaines des améliorations à la maison personnalisées que son mari Josh Duggar a apportées à leur maison alors qu’elle passe du temps avec sa fille d’un an, Maryella. L’ancienne star de TLC a partagé une photo de sa plus jeune en train de regarder la star de Fixer Upper, Joanna Gaines, sur Discovery + sur l’intéressant meuble de télévision avec cheminée de la famille installé mercredi, révélant des détails de sa décoration intérieure dans les commentaires.

“École à la maison [check]. Temps de jeu à l’extérieur [check]. Regardez certains [Joanna Gaines] sur [Discovery+][check], “la mère de six enfants a sous-titré sa photo, qui a été rapidement inondée de commentaires de fans.” Vous êtes curieux de savoir si votre téléviseur entre dans la cheminée? Si oui d’où cela vient-il! »A écrit une personne dans les commentaires, comme l’a rapporté pour la première fois InTouch Weekly, auquel Anna a répondu:« La télévision est sur un ascenseur qui glisse de haut en bas. »Elle a ensuite expliqué à un autre commentateur le rôle de Josh dans leur décoration intérieure, “Nous voulions garder la télévision à l’écart, alors Josh a converti une vieille cheminée en meuble TV!”

Anna a jailli des compétences en design de son mari dans le passé, partageant son rôle dans la décoration de Noël de la famille après que le couple aurait déménagé dans un entrepôt appartenant à la famille Duggar avec leurs enfants: Mackynzie, Michael, 9 ans, Marcus, 7 ans, Meredith, 5 ans. , Mason et Maryella, 1.

“Non seulement nous avons décoré pour Noël, mais Joshua a également accroché ces petits paniers pour organiser notre section piano et ensuite, regardez ce truc d’art mural en carton. J’adore!” Anna a parlé de leur maison sur son histoire Instagram à l’époque. “Et maintenant, Joshua prend un café parce qu’il a eu une longue journée. Merci, mon cœur! Tellement excité. C’est vraiment la meilleure période de l’année.”

Josh et Anna se sont mariés pour la première fois en 2008 et ont résisté à plus que leur juste part de controverse depuis. En 2015, des documents judiciaires divulgués ont révélé que Josh était accusé d’avoir agressé ses deux plus jeunes sœurs alors qu’il était adolescent. Il a également été exposé comme utilisant, certes, Ashley Madison, le service de rencontres en ligne et le service de réseautage social commercialisé auprès des personnes mariées ou en couple, lorsqu’une violation de données dans l’entreprise a montré son nom en tant qu’utilisateur. En 2015, Josh s’est inscrit dans un centre de réadaptation et a depuis gardé un profil bas par rapport à ses frères et sœurs, qui ont continué sans lui sur leur spin-off de 19 Kids and Counting, Counting On. En septembre, The Sun a rapporté que le concessionnaire de voitures d’occasion de Josh à Springdale, Arkansas, n’était plus en activité.