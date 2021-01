La photo de couverture choisie mettait en vedette Harris dans un costume décontracté marron Donald Deal et des baskets Converse debout devant un drapé de satin rose. Une deuxième image plus formelle, également publiée par Vogue sur Instagram dimanche, mettait en vedette Harris dans un costume bleu poudre Michael Kors, debout devant un fond doré.

En plus de la controverse sur la désinvolture de l’image et des allégations d’allégement du ton de la peau de Harris, il a été allégué que l’équipe de Kamala Harris s’était mise d’accord sur l’image du costume bleu à utiliser comme couverture imprimée de février, et que l’équipe de Vogue avait est allé contre cette décision à la dernière minute, en choisissant l’image du costume marron à la place, sans l’approbation de l’équipe de Harris.

«Il n’y avait pas d’accord formel sur le choix de la couverture», a déclaré Anna Wintour au New York Times dans une interview sur leur podcast Sway, qui a été enregistré avant la sortie des couvertures, mais qui a récemment été modifié par l’animatrice Kara Swisher. avec un commentaire mis à jour de Wintour sur la controverse.

Le rédacteur en chef de la mode, qui a récemment été nommé directeur du contenu de Condé Nast, a déclaré que Vogue “avait entendu et compris” les critiques et que “notre intention n’était absolument pas de diminuer en aucune façon l’importance de l’incroyable victoire du vice-président élu”.

Elle poursuit en décrivant comment elle et l’équipe de Vogue «ressentaient très, très fortement que le portrait moins formel du vice-président élu reflétait vraiment le moment dans lequel nous vivions.

«Et nous avons eu l’impression de refléter ce moment tragique de l’histoire mondiale, une image beaucoup moins formelle, quelque chose qui était très, très accessible et accessible et réel, reflétait vraiment la marque de la campagne Biden-Harris et tout ce qu’ils essayaient de faire, et Je suis sûr que je vais réussir.

Il est peut-être à noter que Tyler Mitchell, le photographe de tournage, n’a publié que l’image du costume bleu sur son flux Instagram.

Kamala Harris s’est coiffée pour le tournage et Wintour loue son “sens du style assuré” dans l’épisode. “Elle a été très claire sur ce qu’elle voulait porter.”

Bien que cela puisse être vrai, les images ont été critiquées pour leur scénographie et leur direction artistique décevantes et leur éclairage médiocre, un utilisateur de Twitter les comparant aux «devoirs terminés le matin. Et comparé à la puissante couverture du magazine de Hilary Clinton en 2016 et à la couverture parfaite de Kamala Harris du magazine Elle en novembre.

Les accusations selon lesquelles la couverture est «anti-noire» sont arrivées à un mauvais moment pour Wintour, qui, l’année dernière, a été contraint de présenter des excuses publiques après qu’une fureur a éclaté à cause de récits de discrimination dans le bureau de New York Condé Nast, dans lequel plusieurs employés se sont exprimés. sur la discrimination raciale sur le lieu de travail et les inégalités salariales.

“Je tiens à dire clairement que je sais que Vogue n’a pas trouvé suffisamment de moyens pour élever et donner de l’espace aux rédacteurs, écrivains, photographes, designers et autres créateurs noirs”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Nous avons également commis des erreurs, en publiant des images ou histoires blessantes ou intolérantes. J’assume l’entière responsabilité de ces erreurs. »