Les mêmes médias ont dit il y a des mois que Anna Wintour et Shelby Bryan Ils traversaient une crise grave, et ils n’avaient été capturés ensemble dans aucun événement récent, cependant, maintenant ils assurent qu’ils ont pris la décision de se séparer définitivement.

Concernant la rumeur d’un éventuel rapprochement entre Shelby et son ex-femme, Katherine Bryan, le portail a interviewé une personne proche du couple, qui assure qu’entre eux il n’y a qu’une relation cordiale pour leurs enfants.

Anna Wintour et Shelby Bryan. (..)

“Katherine et Shelby ils ont des enfants ensemble et sont amis. C’est tout », a déclaré la source interrogée sur les rencontres présumées que le toujours mari du rédacteur en chef de Vogue.

Anna Wintour et Shelby Bryan Ils ont eu un mariage discret en 2004 et depuis lors, ils ont gardé un profil bas dans leurs apparitions, cependant, en 2013, on a appris que le mariage avait connu une crise grave en raison de la mauvaise gestion des finances de l’homme d’affaires, qui devait plus de 1,2 million d’euros. dollars au Trésor, un conflit qui a finalement été résolu après plusieurs négociations par son équipe juridique.

Shelby Il est bien connu parmi l’élite new-yorkaise pour l’organisation de fêtes et d’événements de collecte de fonds, ainsi que pour avoir contribué à certaines campagnes politiques pour les démocrates américains, y compris celles de Bill Clinton et Barack Obama.