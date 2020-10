Annapurna, une société de production multimédia indépendante connue pour la production de jeux vidéo et de films primés, forme un studio de développement de jeux en interne pour créer ses propres projets.

La société exploite déjà une entreprise d’édition lancée en 2016 sous le nom d’Annapurna Interactive, et elle est chargée d’aider à financer et à commercialiser certains des jeux indépendants les plus appréciés de la dernière décennie. Ceux-ci incluent What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero et Outer Wilds, entre autres.

Annapurna a produit des succès comme “ What Remains of Edith Finch ”

Annapurna Pictures, le côté cinéma de la société, est encore plus connu, remportant d’innombrables nominations aux Oscars et des victoires pour des films qu’elle a coproduits comme Her, American Hustle et Zero Dark Thirty. Désormais, Annapurna souhaite créer ses propres jeux avec un tout nouveau studio interne.

«Nous avons eu l’immense honneur de travailler avec certains des créateurs de jeux indépendants les plus talentueux au monde», a déclaré le président d’Annapurna Interactive, Nathan Gary, dans un communiqué. «Beaucoup d’entre nous sont issus du développement interne et nous sommes ravis d’en faire une partie intégrante d’Annapurna Interactive. Nous avons hâte de partager davantage sur ce qui va arriver – tout est possible. » Le nouveau studio sera basé à Los Angeles et Annapurna recrute actuellement pour un nouveau projet sans nom avec des ouvertures pour le directeur du jeu et le producteur senior.

Ce changement représente une tendance révélatrice dans le développement de jeux, où il est parfois plus viable financièrement de produire des projets en interne, au lieu de financer des projets extérieurs pour une réduction des bénéfices, et de les commercialiser sur la variété de plates-formes disponibles sur consoles, PC, mobiles, et maintenant les services de jeux et d’abonnement en nuage. Bien que le type de jeux que Annapurna a l’intention de créer reste un mystère, et il semble que cela ne retire pas son premier projet pendant un certain temps.