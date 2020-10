B

manque L’acteur britannique Jodie Turner-Smith doit incarner la seconde épouse emblématique du roi Henri III dans un nouveau thriller en trois parties visant à défier les conventions.

La mini-série Channel 5 rejettera le style dramatique traditionnel de l’époque au profit d’une mordeuse psychologique examinant les derniers mois de la vie d’Anne de son point de vue.

La production, écrite par la nouvelle venue Eve Hedderwick Turner, «fera briller une lumière féministe» sur la lutte de la reine Tudor pour survivre dans une société patriarcale et les conséquences de son incapacité à fournir à Henry VIII un héritier masculin.

“Le drame psychologique la suit alors qu’elle lutte pour survivre, pour assurer un avenir à sa fille et pour défier le puissant patriarcat qui se rapproche d’elle”, a déclaré Channel 5 dans un communiqué.

Anne, mère d’Elizabeth I, a été décapitée en 1536 à la Tour de Londres après être tombée en disgrâce avec le roi Tudor et avoir perdu une bataille à la cour avec des ennemis tels que Thomas Cromwell.

Les trois parties seront réalisées par la réalisatrice primée aux BAFTA Lynsey Miller, dont les crédits incluent Deadwater Fell et The Boy with the Topknot, et produit par Fable Pictures.

Le casting comprend également Paapa Essiedu de I May Destroy You, Amanda Burton de White House Farm et la star de Hamilton Jamael Westman de West End.

Turner-Smith, 34 ans, connue pour son rôle dans Queen & Slim, a salué l’histoire comme «profondément humaine» et «toujours aussi pertinente pour aujourd’hui».

Elle a déclaré dans un communiqué: “En approfondissant les immenses forces d’Anne Boleyn tout en examinant ses faiblesses et vulnérabilités fatales, les scripts d’Eve ont immédiatement capturé mon imagination.

«J’ai hâte de faire participer mon cœur et mon esprit à ce récit audacieux de la chute de cette femme emblématique.»

Faye Ward et Hannah Farrell, directeurs créatifs chez Fable Pictures, ont ajouté: «Nous sommes absolument ravis d’avoir à bord la magnétique Jodie Turner-Smith pour incarner la détermination d’Anne à être un égal entre les hommes et à ouvrir la voie à sa fille.

«Nous pensons que l’histoire a écarté la voix de cette ambitieuse reine en faveur des hommes qui l’ont abattue, et que la belle et intime vision de Lynsey Miller placera le regard d’Anne au cœur de la pièce.